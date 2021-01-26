Власти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополии

Законодатели Европейского Союза пригласили руководителей Amazon, Apple , Facebook и Alphabet на слушания 1 февраля в Брюсселе для обсуждения ограничения монополии американских технологических гигантов.

Об этом сообщает Reuters.

"Цель запланированного слушания - обменяться мнениями с главными исполнительными директорами четырех ведущих мировых платформенных компаний, чтобы узнать их текущие бизнес-модели и будущие концепции, поскольку они сталкиваются с проблемами изменения рыночных условий", - говорится в приглашении, направленном в адрес компаний.

Отмечается, что приглашение предназначено только для генеральных директоров, поскольку речь пойдет о потенциально новые правилах регулирования цифрового сектора.

В приглашении говорилось, что законодатели готовы перенести дату на другой день в феврале или марте, однако приближенные к компаниям источники агентства выражали сомнение, что приглашение будет принято.

Напомним, 20 октября Минюст США подал антимонопольный иск против Google . По мнению ведомства, компания Google ограничивает конкурентов, заключая договоры на установку поисковика Google по умолчанию.