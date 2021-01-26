Власти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополии

Антимонопольное расследование проводится и в США.

Власти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополии
Фото: cnet.com

Законодатели Европейского Союза пригласили руководителей Amazon, Apple, Facebook и Alphabet на слушания 1 февраля в Брюсселе для обсуждения ограничения монополии американских технологических гигантов.

Об этом сообщает Reuters.

"Цель запланированного слушания - обменяться мнениями с главными исполнительными директорами четырех ведущих мировых платформенных компаний, чтобы узнать их текущие бизнес-модели и будущие концепции, поскольку они сталкиваются с проблемами изменения рыночных условий", - говорится в приглашении, направленном в адрес компаний.

Отмечается, что приглашение предназначено только для генеральных директоров, поскольку речь пойдет о потенциально новые правилах регулирования цифрового сектора.

В приглашении говорилось, что законодатели готовы перенести дату на другой день в феврале или марте, однако приближенные к компаниям источники агентства выражали сомнение, что приглашение будет принято.

Напомним, 20 октября Минюст США подал антимонопольный иск против Google. По мнению ведомства, компания Google ограничивает конкурентов, заключая договоры на установку поисковика Google по умолчанию.

Также результаты 16-месячного расследования конкурентной практики в Apple, Amazon, Facebook и Google, которое проводили представители Конгресса от Демократической партии, показало, что эти интернет-гиганты имеют монопольное положение на американском рынке. В отчете представителей Конгресса содержатся рекомендации в части изменений к антимонопольному законодательству и правоприменению, которые могут привести к серьезным изменениям для крупных технологических компаний. Среди них - выделение или отделение частей их бизнеса или осложнение покупки мелких компаний.

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