Полиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в Сети

Украинцы с каждым годом всё чаще и чаще покупают автомобили в Интернете. Однако, некоторые из них становятся жертвами мошенников. Полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook рассказала о простых правилах, соблюдая которые можно безопасно покупать машины онлайн.

Полиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в Сети

Прежде всего нужно собрать как можно более полную информацию о продавце. Это займет некоторое время, но так можно сразу отсеять продавца, вызвавшего недоверие.

Ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам данные своей карты (пароль, информацию из СМС-сообщений, которые приходят на ваш номер).

Если продавец требует предоплату, то проверьте дату регистрации его аккаунта на ресурсе. Если он новичок, то это должно вас насторожить. В целом же правоохранители не рекомендуют делать онлайн-покупку автомобиля, если продавец просит предоплату.

Кроме того, полиция рекомендует обязательно проверить номер телефона, указанный в объявлении. Вам могут позвонить совершенно другие люди с другого телефона и выдать себя за продавцов.

Если вы все-таки стали жертвой мошенничества, то нужно сразу звонить в полицию на номер «102». По «горячим следам» больше шансов найти преступников.

Ранее патрульная полиция дала рекомендации украинским водителям, как зимой не попасть в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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