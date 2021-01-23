В Италии из-за смерти ребенка частично заблокировали социальную сеть TikTok

10-летняя девочка якобы участвовала в "Челендже по удушению".

В Италии из-за смерти ребенка частично заблокировали социальную сеть TikTok
Фото: theguardian.com

Из-за смерти ребенка в Италии до 15 февраля частично заблокировали социальную сеть TikTok.

Об этом пишет theguardian.com.

Смерть 10-летней девочки, которая якобы участвовала в "Челендже по удушению" в соцсети, расследует прокуратура.

TikTok заблокирован для пользователей, возраст которых нельзя точно установить. По условиям использования TikTok, пользователям должно быть не менее 13 лет.

Девочка умерла в больнице Палермо после того, как ее 20 января нашла в ванной комнате пятилетняя сестра. Около девочки лежал мобильный телефон, который изъяла полиция.

В TikTok заявили, что компания не смогла "идентифицировать любой контент на своем сайте, который мог бы побудить девушку участвовать в таком вызове".

"Агентство по защите данных Италии подало иск против TikTok в декабре, утверждая, что соцсеть уделяет "недостаточное внимание защите несовершеннолетних" и критикуя простоту подписки на видеоприложение", - отметили в издании.

Напомним, Окружной суд Вашингтона временно запретил властям США ограничивать работу TikTok.

В октябре пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил, что заблокировал китайскую соцсеть и приложение TikTok из-за невозможности отфильтровать "аморальный" и "неприличный" контент.

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