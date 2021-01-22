Youtube заблокировал популярный украинский канал после критического видео об "1+1"

Youtube заблокировал популярный украинский канал Geek Journal (почти 100 тысяч подписчиков) после критического видео об истории канала "1+1".

Причиной стали жалобы "1+1" на нарушение авторского права, заявил автор канала, блогер Тайлер Андерсон.

Канал остается на сайте Youtube, но, по словам Андерсона, залить туда больше ничего нельзя. Видео об "1+1" на нем больше нет, но его можно найти в Telegram.

"Я вижу в этом наступление на свободу слова. Потому что существует целая плеяда каналов, где используются не просто куски их контента, не fair use, как делаем это мы, - несколько секунд контента в трейлерах или тот контент, который есть в Youtube, - и всем все прекрасно. Когда существуют видео, где какая-то парочка за оливье рассматривает целый выпуск какой-то программы без всякого блюра, без всякого монтажа - им ничего. А нам страйки. Сразу три", - сказал блогер.

Он считает, что кто-то на "1+1" просто обиделся за его видео.

Напомним, что телеканал "1+1", существующий с 1995 года, входит в медиагруппу "1+1 Media".

Конечным бенефициаром канала является Игорь Коломойский.