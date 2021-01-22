Google пригрозил отключить поиск на территории Австралии

Премьер на это ответил: "Мы не реагируем на угрозы".

Google пригрозил отключить поиск на территории Австралии
Фото: cnet.com

Google пригрозил отключить поиск на территории Австралии, если там примут закон с обязательствами платить медиа за использование контента.

Как пишет Guardian, ультиматум был поставлен в прошлую пятницу. Если компания действительно пойдет на такой радикальный шаг, это коснется 19 млн австралийцев, которые ежемесячно пользуются поиском Google.

Управляющий директор Google в Австралии Мел Сильва заявил на слушаниях в комитете Сената, что предложенное регулирование создаст "опасный прецедент".

"Принцип свободного линкования между сайтами является фундаментальным для поискового сервиса, а в сочетании с неуправляемым финансовым и операционным риском от этого законопроекта, если он станет законом, не даст нам другого выхода, кроме как прекратить доступ к поиску Google в Австралии", - сказал он .

Позицию Google поддержал и Facebook. Компания пообещала удалить посты всех новостных изданий в Австралии. Причем это касается не только самих медиа. Австралийские пользователи Facebook - а их почти 17 млн - также не смогут постить ссылки на новости.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на это ответил: "Мы не реагируем на угрозы".

Напомним, что Австралия может стать первой страной в мире, которая обяжет Facebook и Google платить медиакомпаниям за новости.

За последние 10 лет в Австралии исчезло более трех тысяч рабочих мест для журналистов. Это связано с тем, что рекламная выручка, которая ранее шла в медиа, начала оседать в карманах Google и Facebook. Из каждых 100 австралийских долларов, которые тратят на интернет-рекламу, кроме объявлений, примерно треть попадает в Google и Facebook.

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