Alphabet закроет Loon — проект по расширению доступа к Сети в сельских районах

Холдинг Alphabet объявил о закрытии Loon — проекта по развитию доступа к интернету с помощью воздушных шаров, летающих в стратосфере. Компания посчитала бизнес-модель компании неустойчивой. Об этом пишет CNET.

Alphabet закроет Loon — проект по расширению доступа к Сети в сельских районах

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Loon была основана в 2005 году. Главной целью компании являлось предоставление доступа к интернету в отдалённых сельских районах, где отсутствовало широкополосное подключение. Разработчики запускали точки доступа к Сети на воздушных шарах. Они успели протестировать свои разработки в Пуэрто-Рико после урагана «Мария» и запустили коммерческий проект в Кении.

«Несмотря на инновации команды за последние 9 лет и выполнение множества задач, путь к коммерческой жизнеспособности оказался более долгим и рискованным, чем ожидалось. Поэтому мы приняли решение закрыть Loon. В ближайшие несколько месяцев мы будем закрывать наши проекты», — говорится в заявлении компании.

Разработчики также отметили, что Alphabet продолжит использовать технологии, созданные в Loon. Например, оптические каналы связи с высокой пропускной способностью (до 20 Гбит/с) уже используются в Projekt Taara — другом проекте, который занимается развитием интернета в Кении.

Бывшие сотрудники Loon будут распределены по другим проектам в Google и Alphabet. Исключением станет небольшая группа, которая займётся свёртыванием коммерческого проекта в Кении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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