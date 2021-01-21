Пользователи облюбовали социальную сеть MeWe. Там нет рекламы и заботятся о конфиденциальности

В последнее время наблюдается отток пользователей из Facebook и Twitter . Гиганты мира социальных сетей подорвали доверие к себе постоянными утечками конфиденциальных данных, тотальной слежкой и политическими манипуляциями. Из этого извлекают выгоду новые игроки, такие как социальная сеть MeWe, которую позиционируют как лишённую рекламы и заботящуюся о конфиденциальности.

zdnet.com

В США новая соцсеть уже стала самым популярным приложением в рубрике «Социальные сети» магазина Google Play и третим по популярности в общем рейтинге. За последнюю неделю новая платформа, противопоставляющая себя Facebook, привлекла 2,5 миллиона новых пользователей. С момента запуска в 2016 году MeWe достигла показателя в девять миллионов пользователей в октябре 2020 года. На данный момент она насчитывает уже 15,5 миллионов активных пользователей, половина которых проживают за пределами Северной Америки.

zdnet.com

MeWe переведена на 20 языков и сейчас является самым популярным приложением для социальных сетей в Гонконге. Компания заявляет, что на её платформе отсутствуют реклама. Соцсеть существует благодаря тому, что пользователи платят за расширенную функциональность. За подписку MeWe Premium и бизнес-страницу нужно заплатить $1,99 в месяц.



