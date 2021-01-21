Пользователи облюбовали социальную сеть MeWe. Там нет рекламы и заботятся о конфиденциальности

В последнее время наблюдается отток пользователей из Facebook и Twitter. Гиганты мира социальных сетей подорвали доверие к себе постоянными утечками конфиденциальных данных, тотальной слежкой и политическими манипуляциями. Из этого извлекают выгоду новые игроки, такие как социальная сеть MeWe, которую позиционируют как лишённую рекламы и заботящуюся о конфиденциальности.

Пользователи облюбовали социальную сеть MeWe. Там нет рекламы и заботятся о конфиденциальности

zdnet.com

В США новая соцсеть уже стала самым популярным приложением в рубрике «Социальные сети» магазина Google Play и третим по популярности в общем рейтинге. За последнюю неделю новая платформа, противопоставляющая себя Facebook, привлекла 2,5 миллиона новых пользователей. С момента запуска в 2016 году MeWe достигла показателя в девять миллионов пользователей в октябре 2020 года. На данный момент она насчитывает уже 15,5 миллионов активных пользователей, половина которых проживают за пределами Северной Америки.

Пользователи облюбовали социальную сеть MeWe. Там нет рекламы и заботятся о конфиденциальности

zdnet.com

MeWe переведена на 20 языков и сейчас является самым популярным приложением для социальных сетей в Гонконге. Компания заявляет, что на её платформе отсутствуют реклама. Соцсеть существует благодаря тому, что пользователи платят за расширенную функциональность. За подписку MeWe Premium и бизнес-страницу нужно заплатить $1,99 в месяц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Братья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржиБратья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржи
В 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 летВ 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 лет
Важный прецедент: Facebook заплатит $340 каждому из 1,6 млн пользователей ИллинойсаВажный прецедент: Facebook заплатит $340 каждому из 1,6 млн пользователей Иллинойса
Полиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатрПолиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатр
Основанный украинцами стартап Poptop привлек 440 тысяч фунтовОснованный украинцами стартап Poptop привлек 440 тысяч фунтов
Блок рекламы


Похожие новости
Пользователи обанкротившейся в 2014 году криптобиржи Mt. Gox получили возможность вернуть часть утраченных биткоиновПользователи обанкротившейся в 2014 году криптобиржи Mt. Gox получили возможность вернуть часть утраченных биткоинов
Вышла нейросеть, которая умеет менять фигуру, расу и волосыВышла нейросеть, которая умеет менять фигуру, расу и волосы
Сайт NVIDIA «сливал» в Сеть электронную почту своих пользователейСайт NVIDIA «сливал» в Сеть электронную почту своих пользователей
Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"
Apple сделает свой Google, только без рекламы и приватныйApple сделает свой Google, только без рекламы и приватный
230 миллионов аккаунтов Instagram и Tik-Tok “утекли” в Сеть230 миллионов аккаунтов Instagram и Tik-Tok “утекли” в Сеть
Пользователи Google+ получат по $12 компенсаций за утечку личных данныхПользователи Google+ получат по $12 компенсаций за утечку личных данных
Spotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и MastercardSpotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и Mastercard
Цукерберг потерял $7,2 миллиарда на фоне отказа компаний от рекламы в соцсетяхЦукерберг потерял $7,2 миллиарда на фоне отказа компаний от рекламы в соцсетях
СБУ раскрыла сеть ботоферм, которая курировалась из РоSSииСБУ раскрыла сеть ботоферм, которая курировалась из РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости