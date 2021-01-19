Пользователи обанкротившейся в 2014 году криптобиржи Mt. Gox получили возможность вернуть часть утраченных биткоинов

У пользователей криптобиржи Mt. Gox, объявившей о банкротстве в 2014 году в связи с утратой значительной части средств из-за хакерского взлома, появилась возможность вернуть свои биткоины. На момент банкротства Mt. Gox была крупнейшей в мире биржей по торговле биткоинами. Хакерам удалось похитить 750 тыс. биткоинов пользователей биржи, а также 100 тыс. биткоинов из её собственных средств.

Пользователи обанкротившейся в 2014 году криптобиржи Mt. Gox получили возможность вернуть часть утраченных биткоинов

Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Как сообщает Bloomberg, компания CoinLab, являющаяся одним из крупнейших кредиторов Mt. Gox, заключила соглашение с попечителем обанкротившейся биржи Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi) и компанией Fortress, скупавшей претензии её кредиторов, которое позволит вернуть инвесторам до 90 % оставшихся биткоинов. Благодаря соглашению инвесторы смогут либо сократить свои убытки и получить досрочную выплату, либо дождаться завершения судебного процесса и, возможно, получить больше. Соглашение вступит в силу после одобрения инвесторами.

Следует отметить, что большую часть похищенных средств так и не удалось вернуть. На каждый похищенный биткоин, у фонда есть только 0,23 монеты для выплаты. С другой стороны, на тот момент, когда Mt. Gox обанкротилась, биткоин торговался по $489, а в данное время его стоимость составляет около $37 000, что примерно в 75 раз выше.

Добавим, что бывший гендиректор Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был признан невиновным в растрате средств, приведшей к банкротству биржи, но был осуждён за фальсификацию документации и получил 2,5 года условного заключения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователейВ Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователей
Братья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржиБратья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржи
YouTube минимум на неделю заблокировал канал ТрампаYouTube минимум на неделю заблокировал канал Трампа
Facebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтовFacebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтов
ОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в FacebookОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Наиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 годуНаиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 году
Братья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржиБратья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржи
В 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 летВ 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 лет
Половина украинских компаний пережила до 3 мошеннических атак в 2020 году — исследование YouControlПоловина украинских компаний пережила до 3 мошеннических атак в 2020 году — исследование YouControl
Что ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 годуЧто ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 году
YouTube назвал, какие видео смотрели украинцы в 2020 году: пародии, тв-шоу, интервью БогданаYouTube назвал, какие видео смотрели украинцы в 2020 году: пародии, тв-шоу, интервью Богдана
ByteDance получила возможность согласовать сделку по TikTok до 4 декабряByteDance получила возможность согласовать сделку по TikTok до 4 декабря
Владелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсетиВладелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсети
Количество биткоинов в кошельках майнеров достигло двухлетнего максимумаКоличество биткоинов в кошельках майнеров достигло двухлетнего максимума
Распространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандартаРаспространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандарта
Последние новости
Подгружаем последние новости