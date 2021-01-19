Пользователи обанкротившейся в 2014 году криптобиржи Mt. Gox получили возможность вернуть часть утраченных биткоинов

У пользователей криптобиржи Mt. Gox, объявившей о банкротстве в 2014 году в связи с утратой значительной части средств из-за хакерского взлома, появилась возможность вернуть свои биткоины. На момент банкротства Mt. Gox была крупнейшей в мире биржей по торговле биткоинами. Хакерам удалось похитить 750 тыс. биткоинов пользователей биржи, а также 100 тыс. биткоинов из её собственных средств.

Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Как сообщает Bloomberg, компания CoinLab, являющаяся одним из крупнейших кредиторов Mt. Gox, заключила соглашение с попечителем обанкротившейся биржи Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi) и компанией Fortress, скупавшей претензии её кредиторов, которое позволит вернуть инвесторам до 90 % оставшихся биткоинов. Благодаря соглашению инвесторы смогут либо сократить свои убытки и получить досрочную выплату, либо дождаться завершения судебного процесса и, возможно, получить больше. Соглашение вступит в силу после одобрения инвесторами.

Следует отметить, что большую часть похищенных средств так и не удалось вернуть. На каждый похищенный биткоин, у фонда есть только 0,23 монеты для выплаты. С другой стороны, на тот момент, когда Mt. Gox обанкротилась, биткоин торговался по $489, а в данное время его стоимость составляет около $37 000, что примерно в 75 раз выше.

Добавим, что бывший гендиректор Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был признан невиновным в растрате средств, приведшей к банкротству биржи, но был осуждён за фальсификацию документации и получил 2,5 года условного заключения.



