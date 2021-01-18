Наиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 году

По данным правоохранителей, самыми распространенными схемами аферистов в 2020 году были продажа несуществующих товаров, телефонные мошенничества и фишинговые ресурсы. Об этом рассказал руководитель департамента киберполиции Александр Гринчак.

Наиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 году
Фото: vinnitsaok.com.ua

Итоги года

В 2020 году сотрудники киберполиции Украины получили более 41 тыс. обращений граждан, 30 тыс. из которых (80%) касались мошенничества в интернете.

В 2020 году киберполицейские заблокировали почти 30 тыс. мошеннических интернет-ссылок и около 9 тыс. финансовых операций злоумышленников.

«Впрочем мошенники всегда подстраиваются под потребности общества и каждый раз придумывают новые схемы преступлений. Чтобы минимизировать риски присвоения денег интернет-аферистами, гражданам следует быть осмотрительными и придерживаться правил кибергигиены», — заявил Гринчак.

Топ схем онлайн-афер

  1. Продажа несуществующих товаров на платформах объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях аферисты требовали предоплату за товар, однако после получения денег — блокировали покупателей.
  2. Телефонные мошенничества. Злоумышленники выдавали себя за работников банка или представителей мобильного оператора. В разговорах сообщали о якобы блокировке карты или о получении доступа к банковскому счету посторонними лицами. Аферисты выпытывали конфиденциальные данные, в частности срок действия карты, PIN-код и СVV-код, коды банков и мобильных операторов. Впоследствии собранную информацию они использовали для присвоения денег с банковских счетов. В прошлом году телефонные мошенники также выдавали себя за полицейских или врачей и действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП».
  3. Фишинговые ресурсы, похожие на сайты популярных интернет-магазинов или банков. Основная задача таких мошенников — похищение логинов и паролей или получения банковских данных для присвоения денег. Так, злоумышленники делают рассылки якобы от имени банка со ссылкой на фишинговый ресурс, где просят ввести персональные данные «для проверки».
  4. Мошеннические схемы, замаскированные под сервисы доставки на платформах объявлений. В таком случае воры размещали объявления о продаже товаров и для обсуждения деталей предлагали перейти в мессенджеры. Туда покупателям присылали фальшивые накладные для оплаты или ссылки на фейковый ресурс, где нужно оформить доставку. Однако в конце оплата поступала не на платформу объявлений, а на карту мошенника.

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