Наиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 году
По данным правоохранителей, самыми распространенными схемами аферистов в 2020 году были продажа несуществующих товаров, телефонные мошенничества и фишинговые ресурсы. Об этом рассказал руководитель департамента киберполиции Александр Гринчак.
Итоги года
В 2020 году сотрудники киберполиции Украины получили более 41 тыс. обращений граждан, 30 тыс. из которых (80%) касались мошенничества в интернете.
В 2020 году киберполицейские заблокировали почти 30 тыс. мошеннических интернет-ссылок и около 9 тыс. финансовых операций злоумышленников.
«Впрочем мошенники всегда подстраиваются под потребности общества и каждый раз придумывают новые схемы преступлений. Чтобы минимизировать риски присвоения денег интернет-аферистами, гражданам следует быть осмотрительными и придерживаться правил кибергигиены», — заявил Гринчак.
Топ схем онлайн-афер
- Продажа несуществующих товаров на платформах объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях аферисты требовали предоплату за товар, однако после получения денег — блокировали покупателей.
- Телефонные мошенничества. Злоумышленники выдавали себя за работников банка или представителей мобильного оператора. В разговорах сообщали о якобы блокировке карты или о получении доступа к банковскому счету посторонними лицами. Аферисты выпытывали конфиденциальные данные, в частности срок действия карты, PIN-код и СVV-код, коды банков и мобильных операторов. Впоследствии собранную информацию они использовали для присвоения денег с банковских счетов. В прошлом году телефонные мошенники также выдавали себя за полицейских или врачей и действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП».
- Фишинговые ресурсы, похожие на сайты популярных интернет-магазинов или банков. Основная задача таких мошенников — похищение логинов и паролей или получения банковских данных для присвоения денег. Так, злоумышленники делают рассылки якобы от имени банка со ссылкой на фишинговый ресурс, где просят ввести персональные данные «для проверки».
- Мошеннические схемы, замаскированные под сервисы доставки на платформах объявлений. В таком случае воры размещали объявления о продаже товаров и для обсуждения деталей предлагали перейти в мессенджеры. Туда покупателям присылали фальшивые накладные для оплаты или ссылки на фейковый ресурс, где нужно оформить доставку. Однако в конце оплата поступала не на платформу объявлений, а на карту мошенника.