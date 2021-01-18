Наиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 году

По данным правоохранителей, самыми распространенными схемами аферистов в 2020 году были продажа несуществующих товаров, телефонные мошенничества и фишинговые ресурсы. Об этом рассказал руководитель департамента киберполиции Александр Гринчак.

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Итоги года

В 2020 году сотрудники киберполиции Украины получили более 41 тыс. обращений граждан, 30 тыс. из которых (80%) касались мошенничества в интернете.

В 2020 году киберполицейские заблокировали почти 30 тыс. мошеннических интернет-ссылок и около 9 тыс. финансовых операций злоумышленников.

«Впрочем мошенники всегда подстраиваются под потребности общества и каждый раз придумывают новые схемы преступлений. Чтобы минимизировать риски присвоения денег интернет-аферистами, гражданам следует быть осмотрительными и придерживаться правил кибергигиены», — заявил Гринчак.

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