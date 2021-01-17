Поисковик DuckDuckGo установил новый рекорд — 100 млн запросов за день

Поисковик DuckDuckGo установил новый рекорд — 100 млн запросов за день

В минувший понедельник поисковая система DuckDuckGo, ориентированная на конфиденциальность, впервые за свою 12-летнюю историю обработала за день более 100 млн поисковых запросов пользователей.

Рекорд был установлен после двух лет устойчивого увеличения числа обрабатываемых запросов. Роста этого показателя разогнался с августа 2020 года, когда поисковая система начала получать более 2 млрд поисковых запросов в месяц на регулярной основе.

Популярность DuckDuckGo стала расти после того, как поисковая система вышла за пределы собственного сайта, и были запущены её версии для мобильных устройств на Android и iOS, а также специальное расширение для Chrome. В сентябре 2020 года компания сообщила в Твиттере о более чем 4 млн пользователей.

Растущая популярность поисковой системы также объясняется её обязательством не собирать пользовательские данные и предоставлять для всех одинаковые результаты поиска по заданному запросу. Как сообщила компания в прошлом году, из-за отсутствия детализированных данных ей иногда трудно даже оценить размер собственной базы пользователей.

Благодаря конфиденциальности DuckDuckGo была выбрана в качестве поисковой системы по умолчанию в браузере Tor и часто используется по умолчанию в режимах приватного просмотра некоторых других браузеров.

Ориентирование на конфиденциальность всё чаще становится одним из основных факторов при выборе сервисов. В начале недели мессенджер Telegram объявил, что количество его зарегистрированных пользователей достигло 500 млн, а серверы Signal вышли из строя в пятницу после внезапного притока «миллионов и миллионов новых пользователей», который, по словам компании, превзошёл её самые оптимистичные прогнозы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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