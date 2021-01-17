Важный прецедент: Facebook заплатит $340 каждому из 1,6 млн пользователей Иллинойса

Каждый из более чем полутора миллионов пользователей Facebook в Иллинойсе получит около $340 в рамках урегулирования дела о нарушении закона штата, когда социальная сеть собирала данные пользователей, распознавая их лица без получения предварительного согласия. Судья, рассматривающий дело в федеральном суде Калифорнии, утвердил окончательное решение в четверг, через 6 лет после начала судебного разбирательства.

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«Это деньги, которые идут прямо из кармана Facebook, — сказал окружной судья США Джеймс Донато (James Donato). — Нарушения не привлекли к денежным потерям жертв. Но эти реальные деньги Facebook заплатит им, чтобы компенсировать ощутимый ущерб конфиденциальности, который понесли люди».

Изначально три разных жителя Иллинойса подали иск против Facebook в 2015 году и заявили, что функция, предлагавшая пометить других людей на фотографиях, которая использовала технологию распознавания лиц, нарушила их права, оговорённые в Законе штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA). В конечном счёте иски были объединены в одну групповую жалобу и переданы в федеральный суд Калифорнии.

Иллинойс принял BIPA в 2008 году, и он остаётся одним из самых строгих законов о биометрических данных США . Закон требует, чтобы любая организация, собирающая биометрические данные, включая отпечатки пальцев, образцы голоса, геометрию руки или лица, а также сканирование сетчатки или радужной оболочки глаз, получала предварительное прямое согласие лиц, данные которых собираются. Эти организации также должны защищать биометрические данные, которые собирают, так же строго, как и конфиденциальную информацию, позволяющую установить личность.

Judit Klein

Истцы по делу утверждали, что Facebook нарушила этот закон, когда представила функцию «предложения тегов», не получив предварительно явного согласия пользователей. Всего в Иллинойсе было затронуто около 7 млн пользователей Facebook, а в законе предусмотрены штрафы в размере $1000 за каждое случайное и $5000 долларов за каждое заведомое нарушение закона. Таким образом, Facebook могли обязать заплатить целых $35 млрд.

Facebook пыталась согласиться на $550 млн в июне 2020 года, но судья отклонил эту сделку, посчитав сумму недостаточной. В следующем месяце он согласился на предварительное подписание модифицированного урегулирования на $650 млн, которое и было утверждено в окончательной версии на слушаниях, прошедших на этой неделе.

Юридические фирмы, представлявшие интересы истцов, запросили около $110 млн за свои услуги. Остаётся разделить оставшиеся $540 млн между примерно 1,6 млн истцами, которые подали заявку до 23 ноября — итого приходится по $338 на каждого. Ожидается, что эти платежи будут доставлены истцам через несколько месяцев. Обычно подобные коллективные иски приносят истцам буквально копейки. Так что данный случай является важным прецедентом в области регулирования Интернета.



