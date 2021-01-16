Хакеры выложили данные о вакцинах от COVID в Интернет после атаки на Европейское агентство по лекарственным средствам

В свободном доступе оказались электронные письма с оценкой препаратов.

Хакеры выложили данные о вакцинах от COVID в Интернет после атаки на Европейское агентство по лекарственным средствам
Фото: http://vesti.kz

Данные о вакцинах против коронавирусной болезни COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Расследование атаки на EMA показало, что некоторые документы, связанные с лекарствами и вакцинами от COVID-19, попали в Интернет", - говорится в сообщении.

В частности, в свободном доступе оказались электронные письма, в которых содержалась информация об оценке препаратов.

Как отмечают в ЕМА, часть информации в опубликованных хакерами сообщениях была изменена таким образом, что это "может подорвать доверие общественности к вакцинам".

В агентстве отметили, что правоохранительные органы продолжают расследование. Название препарата не сообщается, но ранее в ЕМА заявляли, что во время кибератаки украли информацию о вакцине Pfizer.

Напомним, 10 декабря компания BioNTech сообщила, что хакеры атаковали данные о вакцине Pfizer и BioNTech, но это не повлияет на скорость регистрации препарата.

1 декабря компании Pfizer Inc и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) по вопросу условной регистрации вакцины против COVID-19. Это было сделано после аналогичных шагов в США и Великобритании.

Американский производитель лекарств Pfizer и немецкий BioNTech сообщили об окончательных результатах испытаний 18 ноября, которые показали, что кандидат на вакцину на 95% эффективно предотвращает заражение COVID-19, не вызывая серьезных проблем с безопасностью, что повышает перспективу одобрения в США и в Европе уже в декабре.

2 декабря Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech.

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