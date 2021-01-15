Братья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржи

Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы задумались об IPO своей криптовалютной биржи Gemini. Об этом они рассказали в интервью Bloomberg.

Братья Уинклвоссы задумались об IPO для своей криптобиржи
Фото: bloomberg.com

Уинклвоссы об IPO

«Мы определенно рассматриваем это и делаем все, чтобы у нас была такая возможность. Мы следим за рынком, и ведем внутренние дискуссии о своевременности такого шага», — сказал в интервью Кэмерон Уинклвосс.

При публичном размещении акций, прямом листинге или обратном поглощении Уинклвоссам придется раскрыть свое состояние в цифровых валютах, напомнило Bloomberg.

На 11 января криптоактивы каждого из братьев оценивались в сумму больше $ 1,4 млрд. Благодаря недавнему стремительному росту биткоина братья всего за месяц удвоили свое состояние, отмечает Forbes. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние каждого брата составляет около $ 2 млрд.

Миллиардеры неоднократно прогнозировали рост цены биткоина до $ 500 тыс., называя его единственной долгосрочной защитой от инфляции.

Ранее Gemini объявила о покупке финтех-стартапа Blockrize и выпуске кредитной карты на основе его технологий. Карта будет функционировать как традиционный пластик, но ее держатели будут получать 3% кешбек в биткоинах с каждой покупки. «Деньги — это мусор. Поэтому, если, потратив деньги, вы будете получать биткоины, — это довольно хороший обмен», — сказал Bloomberg Тайлер Уинклвосс.

Что известно о бизнесе Уинклвоссов

Бизнес Gemini Trust Co, основанный в Нью-Йорке в 2014 году, включает криптовалютную биржу и кастодиальный сервис.

Свою главную инвестицию в криптовалюты Уинклвоссы сделали в 2013 году, купив биткоинов на $ 11 млн по $ 120 за штуку. Как отмечает американский Forbes, в цифровые активы они вложили часть денег, полученных в рамках мирового соглашения от основателя Facebook Марка Цукерберга. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею соцсети.

Как реагируют конкуренты

  • В начале недели (11.01.21) институциональная платформа для торговли биткоин-деривативами Bakkt подтвердила, что станет публичной в результате поглощения VPC Impact Acquisition Holdings.
  • Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце прошлого года.

Кто еще обогатился на криптовалюте

Виталик Бутерин

Создатель Ethereum, второй по популярности криптовалюты, капитализация которая сейчас оценивается в $ 123 млрд, тоже заметно разбогател. Бутерин известен скорее своим академическим и социальным интересом к криптовалюте, чем инвестициями. Однако это не значит, что у него нет материального интереса. Сейчас ему принадлежит больше 333?000 токенов эфира общей стоимостью около $ 360 млн. Год назад те же цифровые коины стоили всего $ 45 млн.

Мэттью Росзак

В конце 1990-х — начале 2000-х Росзак работал в сфере венчурных инвестиций и был предпринимателем. Свои первые биткоины он купил в 2012 году. Сейчас его основная деятельность — стартап Bloq, сооснователем которого он стал пять лет назад. Оценочная стоимость криптовалютных активов: $ 1,2 млрд

Росзак долгое время был блокчейн-евангелистом и недавно стал одним из лидеров инициативы, предполагающей предоставление каждому американскому конгрессмену цифровых активов на $ 50. По оценке Forbes, его криптовалютный капитал за год вырос с примерно $ 300 млн до $ 1,2 млрд.

Тим Дрейпер

Будучи членом инвестиционной династии Дрейперов из Кремниевой долины, в 1985 году Тим стал партнером-основателем венчурной компании Draper Fisher Jurvetson, которая инвестировала в десятки стартапов — от Tesla до ныне несуществующей компании Theranos. Дрейпер рассказывал, что в 2014 году купил 29?656 биткоинов, конфискованных маршалами США на закрытом «черном» рынке «Шелковый путь». Каждый биткоин обошелся инвестору в $ 632 — то есть в сумме он заплатил $ 18,7 млн. Сейчас эти активы стоят $ 1,1 млрд. Оценочная стоимость криптовалютных активов: $ 1,1 млрд.

Майкл Сэйлор

Финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy ворвался на рынок биткоина в 2020 году, убедив коллег из MicroStrategy инвестировать больше $ 1,1 млрд в криптовалюты при средней цене около $ 15?964 (сейчас эти коины стоят $ 2,4 млрд). Причиной стало беспокойство Сэйлора возможным обесцениванием американской валюты из-за действий ФРС, напечатавшей триллионы долларов в коронакризис.

С 11 августа, когда MicroStrategy объявила о первой покупке биткоинов, ее акции выросли в четыре раза. В октябре Сэйлор сообщил, что потратил около $ 175 млн личных средств на покупку 17?732 биткоинов. Сегодня они стоят $ 600 млн. Оценочная стоимость криптовалютных активов: $ 600 млн Прибавьте это к его доле в MicroStrategy стоимостью $ 1,2 млрд, и мы получаем нового миллиардера.

Майк Новограц

После серии неудачных инвестиций большая часть его состояния испарилась, однако титан хедж-фондов из Goldman Sachs и Fortress Group возродился, став гуру криптовалюты.

Новограц основал и руководит компанией Galaxy Investment Partners, которая специализируется на инвестициях и разработках в сфере связанных с криптовалютой услуг. В 2013 году он лично инвестировал в биткоины $ 7 млн, а затем использовал эти активы как начальный капитал Galaxy.

На основе информации, которую компания публиковала в сентябре 2020 года, Forbes может оценить криптоактивы Galaxy в $ 621 млн, что на 300% больше, чем было четыре месяца назад. Поскольку Новограцу принадлежит 77% компании, его долю можно оценить в $ 478 млн. Эта оценка не включает криптовалюту, которой Новограц может владеть лично и информацию о которой он отказался предоставить.

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