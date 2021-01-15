Основанный украинцами стартап Poptop привлек 440 тысяч фунтов

Стартап Poptop, созданный украинцами Евгением Шестопалом и Игнатом Тхоровским, привлек 440?000 фунтов стерлингов инвестиций от существующих инвесторов, DSW Ventures и NorthStar Ventures. Об этом пишет Ain.ua со ссылкой на UK Tech News.

Фото: іnventure.com.ua

Компания планирует использовать средства для расширения своей платформы.

Инвестиции

Общая сумма инвестиций в этом раунде составила 440 фунтов стерлингов. Вложения сделали уже существующие инвесторы стартапа, а также фонды Northstar Ventures и DSW Ventures.

«Несмотря на то, что их основной рынок уже почти год находится в подвешенном состоянии, они усовершенствовали свой продукт, нашли новые источники дохода и предоставили первую в мире платформу бронирования в реальном времени для рынка частных мероприятий. 2021 год станет годом перемен для Poptop», — отметил соучредитель DSW Ventures Дэвид Смит.

DSW Ventures планирует инвестировать до 1 млн фунтов стерлингов в рамках раундов увеличения финансирования Poptop в будущем.

Poptop планирует использовать средства для расширения своей платформы и начать международную экспансию в новые секторы.

Чем занимается Poptop

Poptop — это онлайн-платформа для планирования мероприятий, работающая на рынке Британии (основной рынок), а также Украины (вспомогательный). Схема работы следующая: клиент размещает запрос о предоставлении услуг на мероприятие (в основном это сфера развлечений — организация кейтеринга, трансфер, музыкальное сопровождение) на платформе, а исполнитель — получает там заявку и берется за ее исполнение.

Платформа применяет алгоритмы на основе данных и машинное обучение, чтобы обеспечить соответствие между организаторами и поставщиками услуг.

Однако из-за пандемии компании пришлось искать альтернативные способы заработка и Poptop начал предлагать клиентам виртуальные мероприятия и доставку еды.

Основали стартап два украинца — Евгений Шестопал (CEO) и Игнат Тхоровский (CTO) в 2014 году в Украине, а в 2015-ом Poptop запустился на британском рынке.