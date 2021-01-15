Основанный украинцами стартап Poptop привлек 440 тысяч фунтов

Стартап Poptop, созданный украинцами Евгением Шестопалом и Игнатом Тхоровским, привлек 440?000 фунтов стерлингов инвестиций от существующих инвесторов, DSW Ventures и NorthStar Ventures. Об этом пишет Ain.ua со ссылкой на UK Tech News.

Основанный украинцами стартап Poptop привлек 440 тысяч фунтов
Фото: іnventure.com.ua

Компания планирует использовать средства для расширения своей платформы.

Инвестиции

Общая сумма инвестиций в этом раунде составила 440 фунтов стерлингов. Вложения сделали уже существующие инвесторы стартапа, а также фонды Northstar Ventures и DSW Ventures.

«Несмотря на то, что их основной рынок уже почти год находится в подвешенном состоянии, они усовершенствовали свой продукт, нашли новые источники дохода и предоставили первую в мире платформу бронирования в реальном времени для рынка частных мероприятий. 2021 год станет годом перемен для Poptop», — отметил соучредитель DSW Ventures Дэвид Смит.

DSW Ventures планирует инвестировать до 1 млн фунтов стерлингов в рамках раундов увеличения финансирования Poptop в будущем.

Poptop планирует использовать средства для расширения своей платформы и начать международную экспансию в новые секторы.

Чем занимается Poptop

Poptop — это онлайн-платформа для планирования мероприятий, работающая на рынке Британии (основной рынок), а также Украины (вспомогательный). Схема работы следующая: клиент размещает запрос о предоставлении услуг на мероприятие (в основном это сфера развлечений — организация кейтеринга, трансфер, музыкальное сопровождение) на платформе, а исполнитель — получает там заявку и берется за ее исполнение.

Платформа применяет алгоритмы на основе данных и машинное обучение, чтобы обеспечить соответствие между организаторами и поставщиками услуг.

Однако из-за пандемии компании пришлось искать альтернативные способы заработка и Poptop начал предлагать клиентам виртуальные мероприятия и доставку еды.

Основали стартап два украинца — Евгений Шестопал (CEO) и Игнат Тхоровский (CTO) в 2014 году в Украине, а в 2015-ом Poptop запустился на британском рынке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Amazon отказала Parler в услугах хостинга — отключение 11 января Amazon отказала Parler в услугах хостинга — отключение 11 января
В Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователейВ Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователей
YouTube минимум на неделю заблокировал канал ТрампаYouTube минимум на неделю заблокировал канал Трампа
Facebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтовFacebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтов
ОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в FacebookОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Американская компания приобрела украинский стартап AxDraftАмериканская компания приобрела украинский стартап AxDraft
Facebook покупает стартап по обслуживанию клиентов KustomerFacebook покупает стартап по обслуживанию клиентов Kustomer
Новая покупка. Баффет вложится в стартап SnowflakeНовая покупка. Баффет вложится в стартап Snowflake
Украинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестицийУкраинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестиций
В Иране закрыли более тысячи нелегальных майнинг-фермВ Иране закрыли более тысячи нелегальных майнинг-ферм
Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысячВерховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч
Онлайн-платформа для аренды жилья Rentberry привлекла $4,5 миллионаОнлайн-платформа для аренды жилья Rentberry привлекла $4,5 миллиона
Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)
На Киевщине разоблачили майнинговую ферму, “съевшую” электроэнергии на сумму более 500 тысяч гривенНа Киевщине разоблачили майнинговую ферму, “съевшую” электроэнергии на сумму более 500 тысяч гривен
За неделю в Украине зафиксировали почти 11 тысяч кибератакЗа неделю в Украине зафиксировали почти 11 тысяч кибератак
Последние новости
Подгружаем последние новости