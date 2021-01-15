Сайт Дубинского перестал работать после введения против него американских санкций

Сайт депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александра Дубинского перестал работать после того, как США ввели санкции против него.

По состоянию на 15 января сайт dubinsky.pro не работает.

Сам Дубинский никак не комментировал отключение сайта, но на своей странице в Фейсбуке нардеп анонсировал пресс-конференцию по поводу американских санкций.

"Всех, кто интересовался темой санкций, приглашаю получить исчерпывающие ответы", - написал он.

Отметим, что домен dubinsky.pro был зарегистрирован через американский хостинг GoDaddy.com.

Напомним, 11 января Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций, являющихся частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. Американские власти указывает на причастность к сети украинского народного депутата Андрея Деркача, которого Вашингтон называет "русским агентом".

Под санкции попали народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший народный депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель.

Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против компаний "Эра-Медиа", "Информационного агентства Онли НЬЮЗ", "Скептик" и сайта Nabuleaks.

Сам Дубинский заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

Первый заместитель главы фракции партии в парламенте Александр Корниенко заявил, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук, в свою очередь, заявила, что шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "СН". Нардеп отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в какой бы то ни было стране недопустимо.