Полиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатр

Мужчине, который был уличен в администрировании пиратского сайта, грозит до шести лет лишения свободы.

В Одесской области полиция пресекла деятельность нелегального онлайн-кинотеатра.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Мужчине, уличенному в администрировании пиратского сайта, объявили подозрение в нарушении авторских и смежных прав. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что правонарушитель с помощью собственноручно созданного онлайн-кинотеатра осуществлял показ художественных фильмов и телесериалов без разрешения владельцев авторских прав, чем причинил им ущерб на сумму свыше 1 млн гривен. Доход он получал от показа рекламы во время просмотра фильмов посетителями сайта.

Злоумышленником оказался 58-летний житель Одессы. По месту жительства мужчины было проведено несколько санкционированных обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику с информацией о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляциями виртуальных платежных терминалов.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в мае 2019-го сотрудники департамента киберполиции Украины прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров. Правоохранители открыли 19 уголовных производств. Кроме того, в суд впервые направлено дело в отношении жителя Кривого Рога, снимавшего премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продававшего эти видео для распространения. Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (нарушение авторских и смежных прав) УК. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.