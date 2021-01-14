В Киеве СБУ закрыла детективное агентство, сбывавшее информацию из закрытых баз данных

Злоумышленники также реализовывали заказчикам данные из баз Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и органов юстиции.

В Киеве СБУ закрыла детективное агентство, сбывавшее информацию из закрытых баз данных
Фото: пресслужба СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность частного детективного агентства, сбывавшего информацию из закрытых баз данных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции под видом "международного детективного агентства". В состав группировки входили действующие и бывшие работники правоохранительных и контролирующих органов, в том числе руководитель одного из структурных подразделений регионального управления ГПС Украины, чиновник государственного кредитно-финансового учреждения и менеджеры одной из отечественных страховых компаний", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что так называемые "детективы" специализировались на сбыте информации из базы данных "Безопасная столица", которая фиксирует, в частности, движение транспортных средств, данные движения средств клиентов в банковских учреждениях.

Злоумышленники также реализовывали заказчикам данные из баз Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и органов юстиции.

Также фигуранты расследования оказывали услуги по незаконному визуальному наблюдению и обеспечивали взлом электронных почтовых ящиков и мессенджеров. Стоимость "услуг" составляла до $2 тысяч долларов США, в зависимости от сложности задачи и объемов информации.

Правоохранители задокументировали 9 фактов систематического сбыта данных через подконтрольный анонимный канал одного из популярных мессенджеров. Они зафиксировали, что участники группы действовали, в том числе, по заказу представителей страны-агрессора и в интересах лиц, проживающих на территории временно аннексированной АР Крым.

"В ходе проведения одновременных обысков в Киеве, Днепре, Виннице и Кропивницком по месту жительства организатора, фигурантов и расположения "детективного агентства" следователи и оперативники СБУ обнаружили и изъяли компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы, аудиозаписи с грифами ограничения допуска, ключ доступа к ЕРДР и другие доказательства противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос уведомления о подозрении.

Напомним, в ноябре 2020-го киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем Государственных налоговой и таможенной служб. В схему были вовлечены должностные лица ГНС, ГТС и сотрудники банковского учреждения.

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