Половина украинских компаний пережила до 3 мошеннических атак в 2020 году — исследование YouControl

В течение 2020 половина украинских компаний столкнулась с мошенничеством. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабря 2020 года украинской ІТ-компанией с бизнес-разведки YouControl.

Половина украинских компаний пережила до 3 мошеннических атак в 2020 году — исследование YouControl
фото: uristy.ua

Каждый пятый респондент считает, что в 2020 году в украинских компаниях выросло количество мошеннических случаев. Респонденты — 498 пользователей системы YouControl. В частности, директора компаний, сотрудники служб безопасности, представители юридических департаментов, финансовых отделов и бухгалтерий, аудиторы, представители органов власти, самозанятые лица.

Где процветает мошенничество

В течение 2020 года 50% опрошенных наблюдали до 3 случаев мошенничества по отношению к их компании. Зато около 15% не заметили ни одного случая махинаций.

Для 16% опрошенных количество таких случаев составляло от 3 до 5, для 9% компаний — от 5 до 10 мошенничеств. Еще 10% респондентов столкнулись с более 10 махинациями.

Наибольшее количество мошеннических схем встречалось в компаниях, работающих в сферах: промышленность, медицина/фармацевтика, закупки, транспорт/логистика, строительство/недвижимость.

По словам юриста YouControl Владислава Ребчинского, в 2020 году Украина почувствовала острую потребность в средствах индивидуальной защиты, лекарствах и медицинском оборудовании. Поэтому и активизировались мошенники, которые изготавливали и распространяли некачественные или поддельные медицинские товары.

Самыми популярными мошенническими схемами в области транспорт/логистика и строительство/недвижимость стали фальшивые веб-сайты, которые предлагают выгодные услуги, а также подделка документов, внесение ложных сведений в госреестр имущественных прав на недвижимое имущество и тому подобное.

Кто в этом виноват

Компании, пострадавшие в 2020 году от мошенников, зачастую виновными считают клиентов. Так ответили 40% опрошенных.

24% респондентов отметили, что их компании пострадали от мошенничества со стороны конкурентов. А почти 19% получили удар от своих же коллег-сотрудников.

Около 15% счастливчиков ответили, что не заметили никаких мошеннических действий в отношении их компании. Чуть меньше 1% видит виновными представителей власти.

Какой ущерб понесли компании

Самые распространенные признаки неблагонадежности партнеров и клиентов, по мнению экспертов:

  • открытые исполнительные производства в совокупности с судебными решениями — 37%;
  • проблемы с налоговой — 30%;
  • компания имела плохую репутацию — 26%;
  • имели место подозрительные связи с сомнительными лицами — 25%;
  • малый срок деятельности контрагента на рынке — 23%;
  • конфликт интересов — 20%.

Респонденты отметили, что убытки от мошеннических афер бывают разными, среди самых распространенных: время, потеря денег и клиентов, сорванные сделки, судебные взыскания, репутационные потери.

О киберпреступлениях

За 2020 год киберпреступность в Украине выросла — так считают 66% респондентов. По результатам опроса, наоборот думают меньше одного процента опрошенных.

Около 12% говорят, что условия карантина и локдауна никак не повлияли на киберпреступления и их количество осталось на уровне 2019 года.

По информации прессслужбы киберполиции, самыми распространенными онлайн-схемами аферистов в 2020 году стали:

  • продажа несуществующих товаров на площадках объявлений;
  • телефонные мошенничества, когда, например, злоумышленник под видом сотрудника банка звонит потенциальной жертве и выманивает конфиденциальные данные;
  • создание фишинговых ресурсов для сбора персональных данных.

Также в департаменте киберполиции отметили, что в декабре 2020 года получили ряд обращений граждан о присвоении денег злоумышленниками под видом компенсационных выплат предпринимателям.

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