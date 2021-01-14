Zoom привлечет $1,5 миллиарда за счет размещения акций

Разработчик платформы для видеоконференций Zoom объявил о планах привлечь $ 1,5 млрд через продажу дополнительного пакета акций. Об этом пишет РБК.

Zoom привлечет $1,5 миллиарда за счет размещения акций

Детали размещения

Предложение бумаг станет крупнейшим с момента выхода компании на биржу в апреле 2019 года.

Единственным букраннером предложения выступает банк JPMorgan Chase. Банк получит 30-дневный опцион для покупки дополнительного пакета на общую сумму $ 225 млн.

Размещение акций пройдет по цене $ 340 за бумагу, сообщила компания. Это на 4,7% меньше цены закрытия торгов на бирже NASDAQ 12 января ($ 356,81 за бумагу). Zoom ожидает, что размещение акций завершится 15 января.

Напомним

В 2019 году Zoom привлек $ 447,9 млн за счет первичного публичного размещения акций на бирже NASDAQ.

Компания провела IPO по цене $ 36 за акцию. Переход на удаленную работу многих компаний и учебных заведений во время пандемии коронавируса повысил спрос на сервисы видеоконференций.

Акции Zoom за последние 12 месяцев прибавили 382%.

По данным за третий квартал, завершившийся 31 октября, выручка компании увеличилась на 367% и достигла $ 777,2 млн. За этот же период чистая прибыль выросла почти в 90 раз — видеосервис заработал $ 198 млн по сравнению с $ 2,1 млн за аналогичный период годом ранее.

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