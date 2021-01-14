В облачное хранилище Microsoft OneDrive можно будет загружать файлы размером до 250 Гбайт

Компания Microsoft объявила о скором обновлении своего облачного хранилища OneDrive, которое понравится пользователям, работающим с файлами большого размера. Дела в том, что OneDrive получит поддержку загрузки файлов размером до 250 Гбайт. В настоящее время облачное хранилище поддерживает загрузку файлов размером до 100 Гбайт.

Воспользоваться нововведением можно будет из сервисов OneDrive, SharePoint и Teams. Оно ориентировано на пользователей облачного хранилища Microsoft , которым необходимо хранить, например, видеофайлы с разрешением 8K, 3D-модели, CAD-файлы, большие наборы данных и др. Для частных лиц, использующих OneDrive для личных целей, потребность в загрузке файлов большого размера может возникнуть в случае необходимости хранения, например, семейного видеоальбома в высоком разрешении или большого архива с какой-либо компьютерной игрой.

Источник говорит о том, что благодаря дифференциальной синхронизации пользователям будет проще управлять большими файлами. В противном случае было бы необходимо осуществлять полную загрузку файла каждый раз, когда он редактируется. Вместо этого Microsoft задействует алгоритм, который используется, чтобы большие файлы «разбивались на части» и шифровались с помощью уникального ключа.

Согласно имеющимся данным, поддержка загрузки файлов размером до 250 Гбайт в OneDrive начнёт внедряться в этом месяце, а к концу первого квартала станет общедоступной.



