TikTok закрывает аккаунты подростков и вводит новые правила безопасности

Популярный видеосервис TikTok 13 января ввел новые настройки безопасности, которые касаются пользователей от 13 до 17 лет. Теперь аккаунты подростков до 15 лет станут закрытыми, и их смогут просматривать только "друзья" пользователя.

TikTok закрывает аккаунты подростков и вводит новые правила безопасности

В компании ввели ряд новых правил безопасности, и теперь для разных возрастов будут действовать разные ограничения. В первую очередь они коснутся целевой аудитории TikTok - пользователей 13-15 и 16-17 лет.

Введен запрет на комментирование видео, созданных детьми 13-15 лет. Эти пользователи теперь могут выбирать между друзьями или никем для своей учетной записи; параметр "Все комментарии" удаляется.

Согласно новым настройкам безопасности, функции Duet и Stitch в TikTok теперь доступны только для контента, созданного пользователями в возрасте 16 лет и старше. Для пользователей в возрасте от 16 до 17 лет настройка по умолчанию для Duet and Stitch теперь будет установлена ??на Friends.

Разрешение скачивать видео установлено только для пользователей старше 16 лет. Другие пользователи могут решить, хотят ли они разрешить загрузку своих видео.

Ограничения по умолчанию также действуют для пользователей 13–15 лет. Для них при выборе параметра "Предлагать учетную запись другим" установлено значение "Выкл.".

Таким образом, все аккаунты в TikTok пользователей до 15 лет станут приватными, и их смогут смотреть только те подписчики, которых одобрил сам пользователь. Будут ограничены возможности комментирования видео молодых пользователей, комментировать смогут или "друзья" или никто. Создать дуэт можно только с пользователем от 16 лет, при этом от 16 до 17 лет можно пользоваться такой функцией только с "друзьями".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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