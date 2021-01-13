ОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в Facebook

Обвинения в манипулировании общественными дискуссиями в организации называют безосновательными.

ОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в Facebook
Фото: Телеканал 24

ОО «Справа Громад» отрицает беспочвенные обвинения в каких-либо «скоординированных усилиях для манипулирования общественными дискуссиями для стратегической цели». Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на ее странице в фейсбуке.

Там уверяют, что заблокированные активисты и блогеры не практикуют «скоординированное неаутентичное поведение в регионе», не используют фейковые аккаунты и не распространяют фальшивый контент.

"Если называть вещи своими именами, это ничто иное, как спланированная бот-атака, организованная действующей властью. ОО «Справа Громад» связывает это с наступлением на патриотическую, проукраинскую аудиторию социальных сетей", - говорится в заявлении.

В ОО «Справа Громад» заявили, что используют все возможности для обжалования таких действий и подачи соответствующих апелляций.

Напомним, соцсеть Facebook в декабре 2020 года удалила несколько десятков профилей, связанных с партией "Европейская солидарность" и общественными организациями "Справа Громад" и "Антикоррупционный блокпост".

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