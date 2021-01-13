Facebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтов

Также удалили сеть аккаунтов с пророSSийской риторикой, которая происходит из Луганска.

Соцсеть Facebook в декабре 2020 года удалила несколько десятков профилей, связанных с партией "Европейская солидарность" и общественными организациями "Дело общин" и "Антикоррупционный блокпост".

В отчете решение аргументировали "скоординированным неаутентичным поведением", то есть "усилиями для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции".

"Мы удалили 27 аккаунтов, 37 страниц, 21 группу и 13 аккаунтов в Instagram, происходящих из Украины и нацеленных на аудиторию внутри страны. Наше расследование указало на людей, связанных с партией "Европейская солидарность" и "Делом общин"", - отмечается в отчете.

Эти аккаунты искусственно поднимали активность страниц путем оставления комментариев и "лайков" сообщениям, в которых писалось о политике в Украине и РоSSии.

Также было удалено 13 аккаунтов, 31 страницу, 6 групп и 3 аккаунта в Instagram, связанных с неправительственной организацией "Антикоррупционный блокпост". Эти страницы активно критиковали некоторых украинских политиков, в частности нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, министра финансов Сергея Марченко и экс-министра Игоря Уманского.

Кроме того, удалили 23 аккаунта, 25 страниц, 11 групп и 19 аккаунтов в Instagram, организованных в Луганском регионе и нацеленных аудиторию Молдовы, Казахстана, Великобритании, Испании, Кыргызстана, Украины, Беларуси, Германии и РоSSии.

Эти страницы связаны с политической группой "Борьба". Facebook отмечает, что эти аккаунты вели ложную активность, а контент страниц публиковали затем в СМИ Германии и РоSSии. Другие страницы вели пророSSийскую кампанию в Молдове, критиковали ЕС.

В прошлом году социальная сеть Facebook удалила три группы связанных между собой аккаунтов, нарушающих запрет на иностранное вмешательство.

Две группы аккаунтов, по данным соцсети, были связаны со спецслужбами РоSSии. Одна группа включала в себя 23 профиля и 6 страниц, а также 8 аккаунтов в Instagram. Они постили информацию преимущественно на русском и английском языках о "выборах и протестах в Беларуси, роSSийской и украинской политике, геополитических теориях заговора, отношениях РоSSии и НАТО" и т.п. На рекламу в соцсетях эти аккаунты потратили около 10 тыс. долларов.

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