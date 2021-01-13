В Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователей

"Пора в Польше принять постановления, направленные на защиту свободы слова в интернете от посягательств со стороны крупных корпораций", - заявил государственный секретарь Министерства юстиции Себастьян Калета.

В Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователей
Фото: William Iven/Unsplash

Министерство юстиции Польши готовит законопроект, запрещающий администраторам веб-сайтов социальных сетей удалять сообщения и блокировать пользователей.

Об этом сообщает Euractiv.

"Жертвами идеологической цензуры часто становятся представители разных польских движений, чей онлайн-контент удаляется или блокируется", - заявил министр юстиции Збигнев Зебро.

В министерстве отметили, что хотя социальные сети должны служить платформой для свободы слова, все чаще можно наблюдать чрезмерное вмешательство в контент.

"Пора в Польше принять постановления, направленные на защиту свободы слова в интернете от посягательств со стороны крупных корпораций", - заявил государственный секретарь Министерства юстиции Себастьян Калета.

Согласно документу, администрация веб-сайтов социальных сетей не имеет права удалять сообщения или блокировать действия пользователей, если контент не затрагивает польское законодательство. Если это будет сделано, пользователь получит право подать жалобу на администрацию. На веб-сайт социальной сети можно даже подать в суд, если ответ окажется неудовлетворительным или если администраторы сайта не дадут ответа на жалобу в течение 48 часов.

Напомним, видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, минимум на неделю заблокировал для загрузки новых видео канал президента США Дональда Трампа за нарушение политики платформы.

Какое именно видео было удалено, не уточняется. Однако за него канал получил "страйк", что означает семидневный запрет на загрузку нового контента.

9 января Twitter навсегда заблокировал учетную запись Трампа учитывая "риск дальнейшего разжигания насилия" после штурма Капитолия, в результате которого погибло 5 человек. Ранее Twitter заблокировал страницу Трампа на 12 часов - после призывов к акции протеста под зданием Конгресса США, так же, как Facebok и Instagram.

В ответ Трамп обвинил соцсеть в "блокировании свободы слова" и в "координации" его блокирования с "демократами и радикальными левыми".

Позже генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил, что Facebook и Instagram забанили Трампа до конца его президентства.

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