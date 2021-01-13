YouTube минимум на неделю заблокировал канал Трампа

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google , минимум на неделю заблокировал для загрузки новых видео канал президента США Дональда Трампа за нарушение политики платформы.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на сообщение YouTube.

"Мы удалили новый контент, загруженный на канал Трампа, за нарушение нашей политики", - говорится в сообщении.

Какое именно видео было удалено, не уточняется. Однако за него канал получил "страйк", что означает семидневный запрет скачивания нового контента.

Запрет может быть продлен, отметил представитель сервиса. Кроме того, на канале отключили возможность комментировать - это решение объяснили риском провокации насилия.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание было сорвано, часть конгрессменов - эвакуированы. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

В настоящее время демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, поскольку ответственен за беспорядки.

После событий в Вашингтоне социальные сети Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Так, 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, учитывая "риск дальнейшего разжигания насилия" после штурма Капитолия, в результате которого погибли 5 человек. Ранее Twitter заблокировал страницу Трампа на 12 часов - после призывов к акции протеста под зданием Конгресса США , так же, как Facebok и Instagram.

В ответ Трамп обвинил соцсеть в "блокировании свободы слова" и в "координации" его блокирования с "демократами и радикальными левыми".

Позже генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил, что Facebook и Instagram забанили Трампа до конца его президентства.