"Укрзализныця" запускает чат-боты по продаже билетов в Viber и Telegram

Чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa.

"Укрзализныця" запускает чат-боты по продаже билетов в Viber и Telegram
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" работает над запуском собственного чат-бота с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Согласно анонсу компании, чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa и технологическим партнером - компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

"Укрзализныця" также анонсировала пресс-конференцию по запуску указанных чат-ботов.

Ранее в мессенджерах Telegram, Viber и мессенджере Facebook в виде чат-бота работал украинский сервис поиска билетов RailwayBot.

Напомним, в октябре прошлого года "Укрзализныця" заявила о намерении снизить цены на некоторые билеты для пассажиров и не увеличивать их в начале 2021 года.

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