"Укрзализныця" запускает чат-боты по продаже билетов в Viber и Telegram
Чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa.
"Укрзализныця" работает над запуском собственного чат-бота с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.
Об этом сообщается на сайте УЗ.
Согласно анонсу компании, чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa и технологическим партнером - компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.
"Укрзализныця" также анонсировала пресс-конференцию по запуску указанных чат-ботов.
Ранее в мессенджерах Telegram, Viber и мессенджере Facebook в виде чат-бота работал украинский сервис поиска билетов RailwayBot.
Напомним, в октябре прошлого года "Укрзализныця" заявила о намерении снизить цены на некоторые билеты для пассажиров и не увеличивать их в начале 2021 года.