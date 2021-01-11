Владелец "НВ" купил сайты Finance.ua и Minfin.com.ua

Компания Фиалы инвестировала в онлайн-супермаркет.

Владелец "НВ" купил сайты Finance.ua и Minfin.com.ua
Фото: bankomet.com.ua

Компания Dragon Capital Томаша Фиалы купила популярные финансовые медиаресурсы Finance.ua и Minfin.com.ua.

Об этом сообщается на сайте Dragon Capital.

Объектом сделки стал контрольный пакет акций компании Treeum Holdings Limited. Она была основана Сергеем Виндерських, Евгением Измайловым и Иваном Евтушенко в 2008 году.

Treeum является одним из ведущих финансовых онлайн-супермаркетов в Украине. По словам управляющего директора Dragon Capital Андрея Носка, его компания ожидает роста спроса на финансовые продукты, а Treeum имеет хорошие шансы воспользоваться этой возможностью.

Непосредственным владельцем Treeum будет фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund LP, которым руководит Dragon Capital.

Антимонопольный комитет согласовал сделку в ноябре 2020 года.

Напомним, что инвестиционная компания Dragon Capital является владельцем журнала НВ, радио НВ и сайта NV.ua.

Dragon активно скупает активы на украинском рынке недвижимости (одна из последних инвестиций - львовский индустриальный парк "Рясне-2"), а в последний день 2020 года также приобрел себе банк.

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