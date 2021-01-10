Amazon отказала Parler в услугах хостинга — отключение 11 января

После удаления компанией Google приложения Parler из магазина приложений Play Store, а также компанией Apple из фирменного магазина цифрового контента App Store, проблемы американской службы микроблогов и социальных сетей не закончились.

BBC News

Стало известно, что Amazon намерена отключить Parler от своих облачных сервисов в воскресенье, 10 января, в 23:59 PST. В электронном письме Amazon Web Services сообщила директору по политике Parler Эми Пейкофф (Amy Peikoff), что социальная сеть продолжает размещать «агрессивный контент», нарушающий условия обслуживания AWS. Попытки Parler модерировать контент на своей платформе AWS сочла недостаточными и в результате решила перейти к «приостановке действия аккаунта Parler».

«AWS предоставляет технологии и услуги клиентам по всему политическому спектру, и мы продолжаем уважать право Parler определять для себя, какой контент он будет размещать на своём сайте, — говорится в письме AWS. — Однако мы не можем предоставлять услуги клиенту, который не может эффективно идентифицировать и удалять контент, поощряющий или подстрекающий к насилию в отношении других. Поскольку Parler не может соблюдать наши условия обслуживания и представляет собой реальный риск для общественной безопасности, мы планируем заблокировать аккаунт Parler в воскресенье, 10 января, в 23:59 PST». В письме указано, что AWS обнаружила 98 сообщений, которые «явно поощряют и разжигают насилие».

Хотя Google и Apple удалили приложение Parler из своих магазинов приложений в пятницу и субботу соответственно, пользователи всё равно могут войти в систему, если они уже установили приложение, или же через веб-сайт Parler. Решение Amazon прекратить предоставлять хостинг Parler фактически переводит её в автономный режим, если компания не сможет найти нового хостинг-провайдера.



