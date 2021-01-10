Amazon отказала Parler в услугах хостинга — отключение 11 января

После удаления компанией Google приложения Parler из магазина приложений Play Store, а также компанией Apple из фирменного магазина цифрового контента App Store, проблемы американской службы микроблогов и социальных сетей не закончились.

Amazon отказала Parler в услугах хостинга — отключение 11 января, в 10:59 МСК

BBC News

Стало известно, что Amazon намерена отключить Parler от своих облачных сервисов в воскресенье, 10 января, в 23:59 PST. В электронном письме Amazon Web Services сообщила директору по политике Parler Эми Пейкофф (Amy Peikoff), что социальная сеть продолжает размещать «агрессивный контент», нарушающий условия обслуживания AWS. Попытки Parler модерировать контент на своей платформе AWS сочла недостаточными и в результате решила перейти к «приостановке действия аккаунта Parler».

«AWS предоставляет технологии и услуги клиентам по всему политическому спектру, и мы продолжаем уважать право Parler определять для себя, какой контент он будет размещать на своём сайте, — говорится в письме AWS. — Однако мы не можем предоставлять услуги клиенту, который не может эффективно идентифицировать и удалять контент, поощряющий или подстрекающий к насилию в отношении других. Поскольку Parler не может соблюдать наши условия обслуживания и представляет собой реальный риск для общественной безопасности, мы планируем заблокировать аккаунт Parler в воскресенье, 10 января, в 23:59 PST». В письме указано, что AWS обнаружила 98 сообщений, которые «явно поощряют и разжигают насилие».

Хотя Google и Apple удалили приложение Parler из своих магазинов приложений в пятницу и субботу соответственно, пользователи всё равно могут войти в систему, если они уже установили приложение, или же через веб-сайт Parler. Решение Amazon прекратить предоставлять хостинг Parler фактически переводит её в автономный режим, если компания не сможет найти нового хостинг-провайдера.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская разведка подозревает РоSSию в кибератаках на федеральные учрежденияАмериканская разведка подозревает РоSSию в кибератаках на федеральные учреждения
Минкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтовМинкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтов
В налоговой предупредили о возможных ограничениях в работе сервисовВ налоговой предупредили о возможных ограничениях в работе сервисов
Спецслужбы США обвинили РоSSию в масштабной кибератаке на правительственные структурыСпецслужбы США обвинили РоSSию в масштабной кибератаке на правительственные структуры
Украинская "Википедия" назвала самые популярные статьи годаУкраинская "Википедия" назвала самые популярные статьи года
Блок рекламы


Похожие новости
Amazon раскрыла характеристики антенны для своего спутникового интернета — она меньше, чем у SpaceX StarlinkAmazon раскрыла характеристики антенны для своего спутникового интернета — она меньше, чем у SpaceX Starlink
Евросоюз ужесточит контроль за Apple, Google, Amazon и FacebookЕвросоюз ужесточит контроль за Apple, Google, Amazon и Facebook
29 стран призвали Лукашенко прекратить отключение интернета в Беларуси29 стран призвали Лукашенко прекратить отключение интернета в Беларуси
В условиях пандемии. Владелец видеохостинга TikTok заработал $5,6 миллиардаВ условиях пандемии. Владелец видеохостинга TikTok заработал $5,6 миллиарда
Конкурент Amazon. Facebook запустит новую функцию для онлайн-магазиновКонкурент Amazon. Facebook запустит новую функцию для онлайн-магазинов
Сотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавирусаСотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавируса
Гринпис призывает Amazon, Google и Microsoft закрыть доступ к облаку поставщикам нефти и газаГринпис призывает Amazon, Google и Microsoft закрыть доступ к облаку поставщикам нефти и газа
Google мог обновить свой локальный алгоритм в конце январяGoogle мог обновить свой локальный алгоритм в конце января
Рекламный бизнес Amazon в 2019 году вырос на 40%Рекламный бизнес Amazon в 2019 году вырос на 40%
Toshiba готова зарабатывать на услугах по квантовому шифрованиюToshiba готова зарабатывать на услугах по квантовому шифрованию
Последние новости
Подгружаем последние новости