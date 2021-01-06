Спецслужбы США обвинили РоSSию в масштабной кибератаке на правительственные структуры

Спецслужбы заявили, что роSSийские кибератаки были и остаются попыткой сбора разведданных.

Спецслужбы США обвинили РоSSию в масштабной кибератаке на правительственные структуры
Фото: Jefferson Santos/Unsplash

Спецслужбы США официально обвинили хакеров из РоSSии в кибератаке на компьютерные сети федерального правительства.

Об этом говорится в заявлении единой координационной группы по кибербезопасности (UCG).

В UCG входят Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), Управление директора национальной разведки (ODNI) и Агентство национальной безопасности (NSA).

"Эта работа (усилия спецслужб по расследованию и минимизации последствий атаки - ред.) свидетельствует, что агент развитой устойчивой угрозы (Advanced Persistent Threat (APT) - сложные кибератаки, осуществляемые преимущественно на ІТ-инфраструктуру военных и государственных объектов), который, вероятно, является роSSийским, несет ответственность за большую часть или все недавно обнаруженные и длительные кибератаки как правительственных, так и неправительственных сетей", - говорится в заявлении.

Спецслужбы заявили, что роSSийские кибератаки были и остаются попыткой сбора разведданных.

В заявлении также сообщается, что от атаки пострадали примерно 18 тысяч заказчиков продукта Orion от компании Solar Winds в государственном и частном секторе.

Также было обнаружено не менее десяти правительственных агентств США, которые попали в категорию пострадавших.

"Мы делаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой атаки и отреагировать должным образом", - добавили в UCG.

Напомним, в конце декабря 2020-го госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РоSSия причастна к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, длившейся с марта 2020 года. По его словам, операция заключалась, в частности, в "проникновении в системы американского правительства" с использованием программного обеспечения.

В свою очередь, РоSSия категорически отрицает свою причастность к этому делу. "РоSSия не ведет наступательных операций в киберпространстве", - заявили в посольстве РоSSии в Вашингтоне.

В октябре 2020-го ФБР и Агентство по кибербезопасности США сообщили об обнаружении хакерских атак, направленных на системы органов государственной власти Штатов, а также на серверы, связанные с авиационной промышленностью. В результате одной такой атаки хакеры получили частные данные. Доказательств того, что во время кибератаки была нарушена целостность данных о выборах, пока нет, однако атаки представляли угрозу для некоторой информации, связанной с выборами президента США. Она хранилась в сетях государственного, местного и территориального уровней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи BittrexАнонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи Bittrex
Минкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтовМинкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтов
В налоговой предупредили о возможных ограничениях в работе сервисовВ налоговой предупредили о возможных ограничениях в работе сервисов
Спецслужбы США обвинили РоSSию в масштабной кибератаке на правительственные структурыСпецслужбы США обвинили РоSSию в масштабной кибератаке на правительственные структуры
Блок рекламы


Похожие новости
Взлом года: подробности о кибератаке на SolarWinds, список компаний-жертв Sunburst и другая информацияВзлом года: подробности о кибератаке на SolarWinds, список компаний-жертв Sunburst и другая информация
США обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и ФранциюСША обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и Францию
Instagram обвинили в сливе личных данных детей. Евросоюз проводит расследованиеInstagram обвинили в сливе личных данных детей. Евросоюз проводит расследование
Facebook обвинили в слежке за пользователями Instagram через камеру смартфона
СБУ заявила о кибератаке ФСБ РоSSии на представительство президента в КрымуСБУ заявила о кибератаке ФСБ РоSSии на представительство президента в Крыму
США выслали в РоSSию хакера, осужденного за кражу более $850 тыс. со счетов в американских банкахСША выслали в РоSSию хакера, осужденного за кражу более $850 тыс. со счетов в американских банках
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить РоSSию и Путина за помощь, - La RepubblicaИтальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить РоSSию и Путина за помощь, - La Repubblica
МИД Австрии подверглось масштабной хакерской атакеМИД Австрии подверглось масштабной хакерской атаке
TripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсыTripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы
Грузинские сайты подверглись масштабной кибератакеГрузинские сайты подверглись масштабной кибератаке
Последние новости
Подгружаем последние новости