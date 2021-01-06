Спецслужбы США обвинили РоSSию в масштабной кибератаке на правительственные структуры

Спецслужбы заявили, что роSSийские кибератаки были и остаются попыткой сбора разведданных.

Спецслужбы США официально обвинили хакеров из РоSSии в кибератаке на компьютерные сети федерального правительства.

Об этом говорится в заявлении единой координационной группы по кибербезопасности (UCG).

В UCG входят Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), Управление директора национальной разведки (ODNI) и Агентство национальной безопасности (NSA).

"Эта работа (усилия спецслужб по расследованию и минимизации последствий атаки - ред.) свидетельствует, что агент развитой устойчивой угрозы (Advanced Persistent Threat (APT) - сложные кибератаки, осуществляемые преимущественно на ІТ-инфраструктуру военных и государственных объектов), который, вероятно, является роSSийским, несет ответственность за большую часть или все недавно обнаруженные и длительные кибератаки как правительственных, так и неправительственных сетей", - говорится в заявлении.

Спецслужбы заявили, что роSSийские кибератаки были и остаются попыткой сбора разведданных.

В заявлении также сообщается, что от атаки пострадали примерно 18 тысяч заказчиков продукта Orion от компании Solar Winds в государственном и частном секторе.

Также было обнаружено не менее десяти правительственных агентств США , которые попали в категорию пострадавших.

"Мы делаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой атаки и отреагировать должным образом", - добавили в UCG.

Напомним, в конце декабря 2020-го госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РоSSия причастна к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, длившейся с марта 2020 года. По его словам, операция заключалась, в частности, в "проникновении в системы американского правительства" с использованием программного обеспечения.

В свою очередь, РоSSия категорически отрицает свою причастность к этому делу. "РоSSия не ведет наступательных операций в киберпространстве", - заявили в посольстве РоSSии в Вашингтоне.