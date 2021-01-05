В налоговой предупредили о возможных ограничениях в работе сервисов

Доступ к электронным сервисам Государственной налоговой службы Украины может быть частично ограничен с 5 по 6 января.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Причиной такой ситуации называют проведение обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

"В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Информационно-справочного департамента ГНС сообщаем, что 05.01.2021 с 22 час. 00 мин. до 01 ч. 00 мин. 06.01.2021 возможны частичные ограничения доступа к электронным сервисам", - говорится в сообщении.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины в ноябре заблокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб.