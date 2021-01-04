Минкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтов

Перечень готовило Мининформполитики. которое находится в состоянии ликвидации.

Минкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтов
Фото: LB.ua

Министерство культуры и информационной политики прекратило формировать перечень сайтов, доступ к которым в Украине предлагает запретить.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Определение и публикацию перечня сайтов, которые содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства, осуществляло Министерство информационной политики Украины, которое сегодня находится в состоянии приостановления юридического лица в результате его ликвидации", - говорится в ответе Минкультуры на запрос агентства.

В связи с этим в ведомстве отметили, что на сегодняшний день не осуществляют формирование таких перечней.

Напомним, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных к запрету в Украине. Он, в частности, содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

В апреле 2018 года Мининформполитики направило СБУ второй перечень из 21 сайта, рекомендованных для запрета в Украине. В него вошли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid. net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В сентябре 2018 года в Мининформполитики заявили, что готовят третий перечень сайтов, к которым ведомство предлагает запретить доступ.

Министерство информационной политики Украины было создано в 2014 году и ликвидировано в 2019 году путем реорганизации с объединением других ведомств в министерство культуры, молодежи и спорта Украины, в свою очередь реорганизованное в 2020 году в Министерство культуры и информационной политики Украины.

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