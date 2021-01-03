Анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи Bittrex

1 января биржа «Bittrex» объявила о том, что 15 января исключит из листинга анонимные криптовалюты Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (Dash). Важно отметить, что это криптовалюты, которые нацелены на сохранение конфиденциальности всех транзакций.

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Причиной удаления данных «монет» является следование правилам деанонимизации и борьбе с отмыванием денег, которые выдвигаются правительствами многих стран мира. Не секрет, что часто криптовалюты используются в преступной среде, поэтому правоохранительные структуры стараются бороться с этим.

На это также в июне 2018 года обратил внимание заместитель помощника директора бюро расследований Секретной службы США (US Secret Service’s Office of Investigation) Роберт Нови (Robert Novy). В своём обращении к Конгрессу США он отметил: «Использование таких криптовалют как Monero и Zcash подрывает безопасность страны и даёт преступникам возможность отмывания полученных средств, потому что операции по ним никак не возможно отследить. Нам необходимо разработать регулирующие меры для борьбы с финансовыми преступлениями». Так что крипторынок уже старается следовать этим планам.

Изменение стоимости на бирже после планов об исключении Monero из листинга

На фоне делистинга криптовалют, стоимость Monero (XMR) резко упала со $170 и на данный момент торгуется на уровне $130. Это вы можете увидеть на графике выше. Криптовалюта Zcash торгуется на уровне $58 при капитализации в $1 млрд, до заявления биржевая стоимость Zcash была в районе $70. В свою очередь Dash имеет стоимость около $89 за одну единицу криптовалюты, ранее торги шли на отметке около $100.



