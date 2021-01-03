Анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи Bittrex

1 января биржа «Bittrex» объявила о том, что 15 января исключит из листинга анонимные криптовалюты Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (Dash). Важно отметить, что это криптовалюты, которые нацелены на сохранение конфиденциальности всех транзакций.

Анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи Bittrex

Источник изображения: cryptobrokers

Причиной удаления данных «монет» является следование правилам деанонимизации и борьбе с отмыванием денег, которые выдвигаются правительствами многих стран мира. Не секрет, что часто криптовалюты используются в преступной среде, поэтому правоохранительные структуры стараются бороться с этим.

На это также в июне 2018 года обратил внимание заместитель помощника директора бюро расследований Секретной службы США (US Secret Service’s Office of Investigation) Роберт Нови (Robert Novy). В своём обращении к Конгрессу США он отметил: «Использование таких криптовалют как Monero и Zcash подрывает безопасность страны и даёт преступникам возможность отмывания полученных средств, потому что операции по ним никак не возможно отследить. Нам необходимо разработать регулирующие меры для борьбы с финансовыми преступлениями». Так что крипторынок уже старается следовать этим планам.

Анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи Bittrex

Изменение стоимости на бирже после планов об исключении Monero из листинга

На фоне делистинга криптовалют, стоимость Monero (XMR) резко упала со $170 и на данный момент торгуется на уровне $130. Это вы можете увидеть на графике выше. Криптовалюта Zcash торгуется на уровне $58 при капитализации в $1 млрд, до заявления биржевая стоимость Zcash была в районе $70. В свою очередь Dash имеет стоимость около $89 за одну единицу криптовалюты, ранее торги шли на отметке около $100.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коронавирус сделал главу Zoom одним самых богатых людей в мире
Анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи BittrexАнонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи Bittrex
Блок рекламы


Похожие новости
Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%
Акции Airbnb потеряли 25% стоимости после успешного IPOАкции Airbnb потеряли 25% стоимости после успешного IPO
YouTube и сервисы Google возобновили работу после сбояYouTube и сервисы Google возобновили работу после сбоя
СНБО предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине после хакерской атаки в СШАСНБО предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине после хакерской атаки в США
Акции Airbnb после IPO подорожали на 140%, а DoorDash — на 86%Акции Airbnb после IPO подорожали на 140%, а DoorDash — на 86%
Airbnb и DoorDash повысили оценки для своих IPOAirbnb и DoorDash повысили оценки для своих IPO
Microsoft передумала покупать TikTok после заявлений ТрампаMicrosoft передумала покупать TikTok после заявлений Трампа
Отчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулосьОтчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулось
Как отреагировали криптовалюты на новости о взломе индийской биржиКак отреагировали криптовалюты на новости о взломе индийской биржи
Клиенты Coinbase начали массово выводить биткоины на фоне проблем биржиКлиенты Coinbase начали массово выводить биткоины на фоне проблем биржи
Последние новости
Подгружаем последние новости