Коронавирус сделал главу Zoom одним самых богатых людей в мире

Спустя почти год после того, как в мире начал распространяться коронавирус, многие из нас по-прежнему вынуждены работать из дома или заниматься дистанционным обучением, а досуг в общественных местах сведён к минимуму.

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В большинстве случаев пользователями для обсуждения вопросов, касающихся работы, и проведения совещаний используются приложения конференцсвязи, такие как Zoom.

Сравнительно небольшая компания Zoom Video Communications, которую не поддерживал никто из лидеров рынка — ни Cisco, ни Facebook, ни Google или Microsoft , начала неожиданно стремительно набирать популярность. На фоне роста использования удалённой работы и дистанционного обучения стало расти число пользователей приложения Zoom, благодаря чему выручка компании во втором квартале 2020 финансового года выросла на 355 %, а прибыль — в 90 раз, что значительно превысило прогнозы аналитиков. По темпам роста курса акций Zoom не уступает производителю вакцин Moderna и китайскому конкуренту Tesla, компании Nio. Рыночная стоимость Zoom по состоянию на 1 сентября превысила $129 млрд, что больше стоимости таких технологических гигантов, как IBM и AMD.

Основатель и гендиректор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) и до пандемии был миллиардером. Ранее он работал над программным обеспечением для видеозвонков Webex, которое Cisco купила в 2007 году. Но теперь, по данным FactSet, принадлежащие ему акции Zoom стоят почти $17 млрд и он входит в число 100 самых богатых людей планеты.



