Цена биткоина за сутки выросла на $1800 и достигла нового исторического максимума

Цена биткоина за сутки выросла на $1800 и достигла нового исторического максимума

Стало известно о том, что рыночный курс биткоина за прошедшие сутки вырос на $1800 и поднялся выше $24 600, что является новым рекордным достижением. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные ресурса TradingView.com. Таким образом, всего за день криптовалюта прибавила в цене 8 %, а с начала 2020 года — 241 %.

Напомним, последняя волна роста стоимости биткоина началась 11 декабря, когда одна единица криптовалюты стоила около $17,5 тыс. Уже через несколько дней — 16 декабря — цена биткоина впервые в истории превысила $20 тыс. Примечательно, что за три недели курс криптовалюты вырос на 41 %, а с сентября этого года — на 151 %. По оценкам платформы Coinmarketcap, в настоящее время уровень рыночной капитализации биткоина превышает $455 млрд, а объём суточных торгов находится на уровне $41 млрд.

Источник отмечает волну ликвидаций позиций трейдеров, которая произошла на фоне уверенного роста курса криптовалюты. Отмечается, что за последние сутки биржи закрыли контракты 44 тыс. пользователей на общую сумму в $285 млн. Понести убытки пришлось трейдерам, которые открывали короткие позиции на биткоин с расчётом на скорое ослабление его позиций.

Цена биткоина за сутки выросла на 00 и достигла нового исторического максимума

Стоит отметить, что некоторые другие входящие в топ-10 криптовалюты показали хороший рост за последние сутки. Так, цена Ethereum выросла на 9 %, XRP — на 43 %, Litecoin — на 19 %. Рост стоимости других криптовалют привёл к снижению доли биткоина на рынке до 68,1 %, тогда как ещё 24 декабря она составляла 69,3 %, что являлось годовым максимумом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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