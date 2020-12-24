Китай начинает антимонопольную проверку технологического гиганта Alibaba

Она будет касаться запрета продавцам работать с другими ритейлерами.

Китай начинает антимонопольную проверку интернет-ритейлера Alibaba и в ближайшие дни пригласит филиал технологического гиганта Ant Group на встречу.

Это станет последним ударом по империи электронной коммерции и финансовых технологий Джека Ма, пишет Reuters.

Регуляторы вынесли предупреждение Alibaba о практике "выбора из двух", когда продавцов обязывают подписывать договор об эксклюзивном сотрудничестве, которое не позволяет им продавать продукты на платформах-конкурентах.

Государственная администрация по урегулированию рынка (SARM) сообщила, что начала расследовать эту практику.

Также в Alibaba Ant Group отправят финансовых регуляторов для "надзора, честной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей".

Эти расследования являются частью борьбы с антиконкурентным поведением в интернет-пространстве Китая и "последней неудачей" для основателя Alibaba, известного китайского предпринимателя Джека Ма, отмечает Reuters.

В прошлом месяце в Китае приостановили публичное размещение акций Ant на $ 37 млрд, которое должно было стать крупнейшим в мире. Китай это сделал за два дня до начала торгов акциями в Шанхае и Гонконге.

Коммунистическое издание People`s Daily опубликовало об этом редакционную статью, в которой отметило, что "терпение монополии и разрешение компаниям расширяться беспорядочно и варварски не позволит отрасли развиваться здоровым и устойчивым образом".

Alibaba владеет рядом порталов для продажи различных вещей, в частности Taobao. Основана в 1999 году бывшим школьным учителем Джеком Ма. Сейчас Ма является самым богатым человеком Китая, его состояние оценивалось в более чем 40 млрд долларов.