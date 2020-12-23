Количество киберинцидентов в Украине с 16 до 22 декабря увеличилось в 6,6 раз

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 3 069 261 подозрительное событие. Это в 6,6 раза больше, чем на прошлой неделе (468 360 подозрительных событий).

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (40%), попыток получения прав администратора (21%), попыток получения прав пользователя (17%), подозрительного исполнительного кода (8%) и попыток сетевого сканирования (7%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 49 745 атак различных видов (что на 15% меньше, чем на предыдущей неделе). В Госспецсвязи добавили, что подавляющее большинство из них - сетевые атаки прикладного уровня (95%) и атаки типа «Harvest Attack» (3%). Также зафиксированы и заблокированы 24 DDoS-атаки (в частности, на вебресурсы ОПУ и Госспецсвязи).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3 651 киберинцидент, что на 13% больше, чем на предыдущей неделе.

Напомним, 17 декабря хакеры осуществили атаку на сети секретариата уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Атаку удалось остановить штатным IT-специалистам.

14 декабря Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны предупредил о высоком уровне киберугрозы после масштабной кибератаки в США .

12 января Центр кибербезопасности также предупреждал о повышенном уровне киберугроз в Украине из-за атаки на FireEye.

27 июня 2017 года кибератака вируса NotPetya - от вируса-вымогателя пострадали множество украинских объектов: аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укртелеком", а также ряд министерств и банковских систем. Распространение вируса парализовало работу украинских правительственных учреждений, бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.