Госдума фюрера РФ приняла закон о цензуре в интернете

Закон может быть применен против Twitter, Facebook и YouTube.

Государственная Дума РоSSийской Федерации 23 декабря приняла в окончательном, третьем чтении резонансный закон о запрете цензуры со стороны интернет-порталов, это будет касаться YouTube и Facebook.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу (№1058572-7), Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении РоSSии или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может произойти за "дискриминацию в отношении материалов роSSийских средств массовой информации".

Для ограничения или замедления доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями ранее принятого закона "О суверенном интернете".

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД РоSSии. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основных прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ ". Роскомнадзор будет применять ограничительные меры к этому списку.

Потенциально закон может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию роSSийских СМИ , замечены Twitter , Facebook и YouTube.

Инициатива была внесена в нижнюю палату 19 ноября. Авторами проекта закона, в частности, стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместители Максим Кудрявцев, Александр Ющенко, Сергей Боярский.