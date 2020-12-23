26-летний киевлянин продавал "вирус", присваивающий деньги из криптокошельков граждан

Злоумышленнику грозит до шести лет за решеткой.

26-летний киевлянин продавал "вирус", присваивающий деньги из криптокошельков граждан
Фото: AndreyPopovDepositphotos

Киберполиция Киевщины уличила хакера в распространении "вируса", присваивающего деньги из криптокошельков граждан. 26-летний киевлянин самостоятельно разработал вредоносное программное обеспечение.

Свою разработку он продавал на хакерских форумах за более чем 5000 гривен. Также фигурант предлагал бесплатную версию, работавшую непосредственно на него, информирует пресс-служба областной полиции.

"Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Киевщины совместно со следственным подразделением Дарницкого управления полиции Киева уличили гражданина в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. Вредоносное программное обеспечение попадало на компьютерную технику в виде электронного письма, а далее - давало доступ злоумышленникам к криптокошельку пользователя", - говорится в сообщении.

Сейчас киберполицейские устанавливают круг потерпевших от такой деятельности лиц и сумму ущерба.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок до шести лет.

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