Датагруп покупает «Волю»

Ведущий национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг Украины «Датагруп» объявила о приобретении 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Датагруп покупает «Волю»
Фото: rbc.ua

Что известно о сделке

В компаниях ожидают, что сделка будет способствовать внедрению новых технологий на базе объединенной платформы. Ожидается, что после слияния бизнес будет приносить более $130 млн выручки.

Как пишет mind, сумма сделки пока не разглашается. По мнению нескольких опрошенных участников рынка и экспертов, она колеблется в пределах $46-90 млн. Ранее в СМИ назывался большой диапазон стоимости актива от $50 млн до $200 млн.

Миноритарный акционер Volia, совладелец группы компаний «Ланет» Виктор Мазур сообщил изданию, что по данным баланса за 2019, рыночная цена актива — около $90 млн.

«Но финишная стоимость лично мне не известна. Мне как акционеру пока не поступило ни одного предложения и документов с параметрами сделки. Также не знаю, как проходил тендер и был ли он совсем», — говорит Мазур.

Другой источник на условиях анонимности сообщил, что конкурс был. В нем принимали участие два потенциальных покупателя.

Оператор «Датагруп»

Датагруп является ведущим украинским оператором фиксированной связи в корпоративном и оптовом сегментах. Благодаря своей волоконно-оптической сети сотрудничает с 200 крупнейшими украинскими компаниями и 93 % банками Украины.

Volia

Volia – ведущий национальный украинский провайдер телекоммуникаций и контента, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD, 4K, а также интерактивное телевидение, скоростной доступ к интернету и услуги одного из наибольших центров обработки данных в Украине.

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