Датагруп покупает «Волю»

В компаниях ожидают, что сделка будет способствовать внедрению новых технологий на базе объединенной платформы. Ожидается, что после слияния бизнес будет приносить более $130 млн выручки.

Как пишет mind, сумма сделки пока не разглашается. По мнению нескольких опрошенных участников рынка и экспертов, она колеблется в пределах $46-90 млн. Ранее в СМИ назывался большой диапазон стоимости актива от $50 млн до $200 млн.

Миноритарный акционер Volia, совладелец группы компаний «Ланет» Виктор Мазур сообщил изданию, что по данным баланса за 2019, рыночная цена актива — около $90 млн.

«Но финишная стоимость лично мне не известна. Мне как акционеру пока не поступило ни одного предложения и документов с параметрами сделки. Также не знаю, как проходил тендер и был ли он совсем», — говорит Мазур.

Другой источник на условиях анонимности сообщил, что конкурс был. В нем принимали участие два потенциальных покупателя.

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