Facebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками, - WSJ

Соглашение заключено еще в сентябре 2018 года.

Facebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками, - WSJ
Фото: secret-seo.ru

Американские компании Facebook Inc. и Google договорились "сотрудничать и помогать друг другу" в случае расследования в отношении их договоренностей о совместной работе на рынке онлайн-рекламы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание получило полный текст иска десяти штатов к Google и Facebook и обнаружила в нем договоренность компаний о кооперации против антитрастовых исков, которые сами они считали вероятными из-за соглашения об ограничении конкуренции в онлайн-рекламе.

Генеральные прокуроры десяти штатов, подавших этот иск, утверждают, что в сентябре 2018 года Facebook соглашалась не конкурировать с инструментами онлайн-рекламы Google в обмен на рекламные преференции для себя. Соглашение было обозначено кодовым словом "Синий джедай" с отсылкой к фильму "Звездные войны" (там это условный цвет добра). В документе был пункт о взаимопомощи при антитрастовом расследовании и полном обмене информацией о запросах регуляторов. Таким образом, по мнению истцов, еще два года назад Google и Facebook понимали, что их соглашение расходится с законодательством.

В соглашении говорилось, что начиная с четвертого года договоренности Facebook будет тратить минимум $500 млн в год на рекламных аукционах, проводимых Google, и выигрывать фиксированный процент этих аукционов. Компания Марка Цукерберга якобы объясняла, что это дешевле, чем прямая конкуренция. В Google тоже опасались конкуренции с Facebook и были рады договориться.

В составлении соглашения участвовало высшее руководство компаний. WSJ пишет, что операционный директор Facebook Шерил Сандберг в письме Марку Цукербергу называла документ "большим стратегическим делом", сам основатель Facebook планировал лично встретиться с группой по переговорам.

Обе компании считают, что нарушений не было. Facebook назвала условия аукционов неэксклюзивными, а Google указал, что ни о каком тайном сговоре говорить нельзя, поскольку условия партнерства были публичными.

Google в течение многих лет критиковали за то, что она использует свои платформы, включая поисковую систему и YouTube, для менее заметного, но прибыльного бизнеса, выступая посредником на рынке рекламы в интернете.

Обвинения в сговоре с Facebook усугубляют ситуацию, поскольку, согласно им, Google договорилась с еще одним посредником, что создает "максимально возможную угрозу конкуренции".

Компания сталкивается с юридическим риском. По американскому законодательству легче доказать существование соглашений о фиксации цен, чем другие обвинения, в частности поддержание Google монопольного положения, пишет WSJ.

На прошлой неделе Google получил третий антимонопольный иск менее чем за три месяца. Генпрокуроры 38 штатов и территорий США обвинили компанию в недобросовестной конкуренции в онлайн-рекламе.

В октябре министерство юстиции США и группа генеральных прокуроров подали иск против Google, обвинив компанию в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов. Они обратили особое внимание на сотрудничество Google и Apple Inc. Google является поисковой системой по умолчанию в браузере Apple Safari.

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