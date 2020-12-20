Взлом года: подробности о кибератаке на SolarWinds, список компаний-жертв Sunburst и другая информация

После того, как стало известно о масштабной и весьма изощрённой атаке на клиентов SolarWinds, было опубликовано множество новостей, технических подробностей и аналитических материалов о взломе. Объём информации огромен, и мы предлагаем некоторую выжимку из них.

Хотя об атаке SolarWind публика узнала только 13 декабря, первое сообщение о последствиях было сделано 8 декабря, когда ведущая компания по кибербезопасности FireEye сообщила, что была взломана группой правительственных хакеров. В рамках этой атаки злоумышленники даже украли инструменты так называемой красной команды — группы специалистов FireEye, которые проводят максимально близкие к настоящим кибератаки для проверки систем безопасности своих клиентов.

Не было известно, как хакеры получили доступ к сети FireEye вплоть до 13 декабря, когда Microsoft , FireEye, SolarWinds и правительство США выпустили скоординированный отчёт о том, что SolarWinds была взломана группой правительственных хакеров — FireEye оказалась лишь одним из клиентов SolarWinds, пострадавших в результате.

Злоумышленники получили доступ к системе сборки SolarWinds Orion и добавили бэкдор в файл SolarWinds.Orion.Core.BusinessLayer.dll. Затем эта DLL была распространена среди клиентов SolarWinds через платформу автоматического обновления. После загрузки бэкдор подключается к удалённому серверу управления и контроля в поддомене avsvmcloud[.]com, чтобы получать «задания» для исполнения на заражённом компьютере.

David Becker / Reuters

Неизвестно, какие задачи были выполнены, но это могло быть что угодно: от предоставления удалённого доступа злоумышленникам, загрузки и установки дополнительных вредоносных программ или кражи данных. В пятницу Microsoft опубликовала отчёт для тех, кто интересуется техническими аспектами бэкдора SunBurst.

А в отчёте Кима Зеттера (Kim Zetter), опубликованном в пятницу вечером, указывается, что злоумышленники могли выполнить пробный запуск атаки ещё в октябре 2019 года. Во время этого пробного запуска DLL распространялась без вредоносного бэкдора SunBurst. Исследователи полагают, что после того, как злоумышленники начали распространять бэкдор в марте 2020 года, они собирали данные и выполняли вредоносные действия в скомпрометированных сетях, оставаясь незамеченными в течение нескольких месяцев.

В отчёте господина Зеттера говорится, что FireEye в конечном итоге обнаружила, что они были взломаны после того, как злоумышленники зарегистрировали устройство в системе многофакторной идентификации (MFA) компании с использованием украденных учётных данных. После того, как система предупредила сотрудника и группу безопасности об этом неизвестном устройстве, FireEye поняла, что они были взломаны.

Атакованная цепочка клиентов SolarWinds (данные Microsoft)

FireEye в настоящее время отслеживает инициатора угрозы под кодовым именем UNC2452, а вашингтонская компания по кибербезопасности Volexity связала эту активность со злоумышленниками, которые отслеживаются под псевдонимом Dark Halo. Они координировали вредоносные кампании в период с конца 2019 года по июль 2020 года и, например, успешно взломали один и тот же аналитический центр в США три раза подряд.

«Во время первого инцидента Volexity обнаружила несколько инструментов, бэкдоров и вредоносных программ, которые позволяли злоумышленнику оставаться незамеченным в течение нескольких лет», — заявили в компании. Во второй атаке Dark Halo использовали недавно обнаруженную ошибку сервера Microsoft Exchange, которая помогла им обойти защиту многофакторной аутентификации Duo (MFA) для несанкционированного доступа к электронной почте через службу Outlook Web App (OWA). Во время третьей атаки, нацеленной на тот же аналитический центр, злоумышленник использовал SolarWinds для развёртывания бэкдора, который использовался для взлома сетей FireEye и нескольких правительственных агентств США .

Исследователи предполагают, что в ходе атаки через SolarWinds вредоносная DLL была распространена среди примерно 18 000 клиентов. Однако злоумышленники нацелены только на организации, которые, по их мнению, имеют большую ценность. В настоящее время известный список организаций, пострадавших от атаки, включает:

FireEye;

Министерство финансов США;

Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA);

(NTIA); Государственный департамент США;

Национальные институты здоровья (NIH) (часть Министерства здравоохранения США);

Министерство внутренней безопасности США (DHS);

(DHS); Министерство энергетики США (DOE);

(DOE); Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA);

(NNSA); Некоторые штаты США (конкретные штаты не разглашаются);

(конкретные штаты не разглашаются); Microsoft;

Cisco.

Жертвы SunBurst по сектора (данные Microsoft)

Microsoft также выявила и уведомила более 40 своих клиентов, пострадавших от этой атаки, но не раскрыла их имена. Компания заявила, что 80 % жертв были из США , а 44 % относятся к высокотехнологическому сектору. Хотя Microsoft уже обнаруживала проблемы в файлах SolarWinds и предупреждала их о них, Defender не помещал их в карантин из опасений, что это может повлиять на службы управления сетью организации. С 16 декабря Defender начал помещать DLL в карантин.

Пользователям продуктов SolarWinds желательно немедленно обратиться к рекомендациям и часто задаваемым вопросам компании, поскольку они содержат необходимую информацию об обновлении до последней «чистой» версии их ПО . Microsoft также опубликовала список из девятнадцати обнаруженных на данный момент вредоносных вариантов DLL. Наконец, исследователи безопасности выпустили инструменты, которые позволяют проверить, была ли система инфицирована, а также сбросить пароль.



