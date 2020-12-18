American Express инвестирует в криптобиржу FalconX

American Express делает ставку на многообещающую индустрию криптовалют, инвестируя в торговую платформу FalconX. Об этом сообщается на coindesk.com.

Фото: medium.com

Что происходило

Компания FalconX заявила, что американская финансовая корпорация American Express Ventures в начале 2020 года участвовала в раунде сбора инвестиций. Сумма инвестиционных вливаний однако не разглашается.

В мае представители платформы FalconX сообщили, что в начальном раунде привлечения инвестиций было собрано $17 млн. Тогда сбор средств возглавляла компания-партнер Accel, которая, среди прочего, владеет акциями Facebook и корпоративного мессенджера Slack. Денежные вливания осуществили также предприятия Coinbase Ventures, Flybridge Capital Partners, Lightspeed Venture Partners, Fenbushi Capital и Avon Ventures.

«Amex Ventures инвестирует в финтех-стартапы с целью лучшего понимания правил функционирования платежной экосистемы. Мы рады поддержать платформу FalconX, поскольку своей деятельностью стартап продолжает стимулировать инновации в сфере цифровых активов, включая цифровые валюты», — заявил Харшул Санги, глава международного подразделения Amex Ventures.

После весеннего раунда привлечения инвесторов, разработчики FalconX заявили, что выручка от бизнеса выросла на 350%, а объемы транзакций утроились и достигли почти $3 млрд в месяц.

Сейчас торговая платформа обслуживает 250 институциональных клиентов.