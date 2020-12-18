Twitter анонсировал бета-тестирование голосовых чатов Spaces

В прошлом месяце стало известно о том, что разработчики Twitter планируют добавить в социальную сеть возможность организации голосовых чатов внутри специальных виртуальных комнат. Теперь же эта функция, получившая название Spaces, приблизилась к этапу бета-тестирования с привлечением ограниченного числа пользователей.

Изображение: TechCrunch

Ещё в ноябре разработчики отметили важность модерации голосовых чатов, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно во время использования новой функции. Для Twitter это непростая задача, поскольку платформа старается поддерживать свободу слова и не прибегает к жёсткой цензуре публикуемых в социальной сети постов.

Источник отмечает, что социальная сеть на основе аудио на данный момент является относительно новой концепцией, но в нынешней итерации мобильных и социальных платформ осуществлять её модерацию уже достаточно сложно. В процессе закрытого бета-тестирования функции Spaces разработчики рассчитывают нащупать варианты модерации, которые позволят пользователям комфортно общаться при помощи голосовых чатов. Также известно, что тестирование будет проходить на устройствах, работающих под управлением iOS . Пользователи смогут участвовать в голосовых чатах между двумя и более людьми.

Для создания виртуальной комнаты и организации голосового чата можно нажать и удерживать кнопку создания сообщения в правом нижнем углу рабочего пространства или же на экране Fleets провести пальцем вправо. Создатель виртуальной комнаты имеет возможность приглашения новых участников в беседу, которые могут присоединяться посредством перехода по соответствующей ссылке. В дальнейшем разработчики планируют добавить больше инструментов для управления беседами.

Согласно имеющимся данным, в тестировании голосовых чатов Spaces примут около двухсот пользователей сети Twitter , взаимодействующих с социальной сетью через устройства на базе iOS . Тестирование должно начаться в течение ближайших двух недель.



