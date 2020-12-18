Twitter анонсировал бета-тестирование голосовых чатов Spaces

В прошлом месяце стало известно о том, что разработчики Twitter планируют добавить в социальную сеть возможность организации голосовых чатов внутри специальных виртуальных комнат. Теперь же эта функция, получившая название Spaces, приблизилась к этапу бета-тестирования с привлечением ограниченного числа пользователей.

Twitter анонсировал бета-тестирование голосовых чатов Spaces

Изображение: TechCrunch

Ещё в ноябре разработчики отметили важность модерации голосовых чатов, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно во время использования новой функции. Для Twitter это непростая задача, поскольку платформа старается поддерживать свободу слова и не прибегает к жёсткой цензуре публикуемых в социальной сети постов.

Источник отмечает, что социальная сеть на основе аудио на данный момент является относительно новой концепцией, но в нынешней итерации мобильных и социальных платформ осуществлять её модерацию уже достаточно сложно. В процессе закрытого бета-тестирования функции Spaces разработчики рассчитывают нащупать варианты модерации, которые позволят пользователям комфортно общаться при помощи голосовых чатов. Также известно, что тестирование будет проходить на устройствах, работающих под управлением iOS. Пользователи смогут участвовать в голосовых чатах между двумя и более людьми.

Для создания виртуальной комнаты и организации голосового чата можно нажать и удерживать кнопку создания сообщения в правом нижнем углу рабочего пространства или же на экране Fleets провести пальцем вправо. Создатель виртуальной комнаты имеет возможность приглашения новых участников в беседу, которые могут присоединяться посредством перехода по соответствующей ссылке. В дальнейшем разработчики планируют добавить больше инструментов для управления беседами.

Согласно имеющимся данным, в тестировании голосовых чатов Spaces примут около двухсот пользователей сети Twitter, взаимодействующих с социальной сетью через устройства на базе iOS. Тестирование должно начаться в течение ближайших двух недель.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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