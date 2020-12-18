Крупнейшая криптобиржа в США подала заявку на IPO

Криптовалютная биржа Coinbase подала конфиденциальное заявление на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Крупнейшая криптобиржа в США подала заявку на IPO
Фото: news.crypto.pro

Криптовалютная биржа Coinbase подала конфиденциальное заявление на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом Coinbase сообщила в своем блоге.

Что известно о Coinbase

Базирующаяся в Сан-Франциско Coinbase — это крупнейшая по объемам торгов биржа для криптовалют в США и одна из крупнейших подобных бирж во всем мире, отмечает The Wall Street Journal.

На своем сайте Coinbase пишет, что ее площадкой пользуются больше 35 млн пользователей в более чем 100 странах, а активы оцениваются в более чем $25 млрд.

В 2018 году биржа была оценена более чем в $8 млрд после инвестиционного раунда объемом $300 млн, который возглавил фонд Tiger Global Management, указывает Bloomberg.

«Это поворотный момент для этого класса активов криптовалют с точки зрения как легитимации, так и предоставления инвесторам возможности делать ставку на криптоиндустрию, не покупая конкретный актив», — заявил Bloomberg сооснователь MultiCoin Capital и инвестор Coinbase Кайл Самани.

Объявление о подаче заявления Coinbase сделала на следующий день после того, как цена биткоина впервые в истории превысила $23 000.

История создания

Coinbase была основана в 2012 году бывшим инженером Airbnb Брайаном Армстронгом и экс-трейдером Goldman Sachs Фредом Эрсамом, напоминает Financial Times.

Армстронг занимает 2278 место в списке богатейших людей мира с состоянием $1 млрд, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

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