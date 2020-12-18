Крупнейшая криптобиржа в США подала заявку на IPO

Базирующаяся в Сан-Франциско Coinbase — это крупнейшая по объемам торгов биржа для криптовалют в США и одна из крупнейших подобных бирж во всем мире, отмечает The Wall Street Journal.

На своем сайте Coinbase пишет, что ее площадкой пользуются больше 35 млн пользователей в более чем 100 странах, а активы оцениваются в более чем $25 млрд.