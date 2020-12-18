Американская компания приобрела украинский стартап AxDraft

Международная legaltech-компания Onit приобрела украинский стартап в области юридических технологий AxDraft. Об этом сообщает AIN.ua.

Американская компания приобрела украинский стартап AxDraft
Фото: investory.news

Что известно о AxDraft

AxDraft — это SaaS-платформа для автоматизации юридических документов, которая охватывает весь жизненный цикл контрактов от создания на основе шаблона, к редактированию, согласования и подписания.

В 2019 году стартап оценили в $10 млн. Сейчас сумма сделки не разглашается, однако, по словам соучредителя и главного исполнительного директора AxDraft Юрия Зарембы, это многомиллионная сделка.

В компании рассказали, что AxDraft помогает юристам и бизнес командам минимизировать рутину в юридических процессах и ускорить работу с документами на 80%. Кстати, с момента основания до продажи стартапа прошло три года.

Компания Onit автоматизирует рабочие процессы как для юридических, так и для бизнес-команд. Сейчас компания имеет офисы в США, Великобритании и Новой Зеландии и насчитывает более 300 сотрудников.

Напомним

В феврале 2020 американская дизайн-компания Abstract купила украинский стартап Flawless App.

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