Секретариат языкового омбудсмена сообщил о попытке хакерской атаки

Атаку удалось остановить штатным IT-специалистам.

Секретариат языкового омбудсмена сообщил о попытке хакерской атаки
Фото: svetaplikaci.tyden.cz

Хакеры осуществили атаку на сеть секретариата уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что атаку удалось остановить штатным IT-специалистам.

"На компьютерные системы нашего Секретариата злоумышленниками была осуществлена кибератака с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой ІТ инфраструктуры и вывести их из строя. Атака была оперативно пресечена силами наших ІТ-специалистов", - говорится в сообщении.

"Мы уже точно знаем, что это не просто попытка повредить устройства. Это - очередная атака на украинский язык и тех, кто его защищает. Кому-то хочется парализовать нашу деятельность, но мы способны отражать как информационные, так и хакерские нападения", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 14 декабря Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны предупредил о высоком уровне киберугрозы после масштабной кибератаки в США.

12 января Центр кибербезопасности также предупреждал о повышенном уровне киберугроз в Украине из-за атаки на FireEye.

27 июня 2017 года кибератака вируса NotPetya - от вируса-вымогателя пострадали множество украинских объектов: аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укртелеком", а также ряд министерств и банковских систем. Распространение вируса парализовало работу украинских правительственных учреждений, бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.

Правительство Великобритании заявило, что РоSSия ответственна за кибератаки с использованием этого вируса. США обвинили РоSSию в кибератаке на Украину, пообещав "последствия".

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