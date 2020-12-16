Акции Airbnb потеряли 25% стоимости после успешного IPO

Акции американского сервиса для размещения, поиска, бронирования и аренды частного жилья Airbnb потеряли 25% стоимости после публичного размещения. Об этом сообщил Forbes.

Акции Airbnb потеряли 25% стоимости после успешного IPO
Фото: forbes.com

Капитализация компании почти за неделю упала на $ 30 млрд.

Что происходило

В первый день торгов - в четверг, 10 декабря - акции Airbnb подскочили на 120%. Тогда капитализация компании повысилась до $103 млрд, что в 5 раз превышало последнюю оценку рынка. IPO платформы позволило ей привлечь $3,5 млрд и стало третьим публичным размещением по величине в 2020 году.

Однако, уже в среду, 16 декабря, акции Airbnb подешевели до $124 за штуку - то есть упали на 25% от своего максимума в первый день торгов.

Сейчас же капитализация компании составляет около $73 млрд.

Состояния трех соучредителей Airbnb уменьшились почти на $5 млрд за три дня после IPO. Так, состояние Натана Блечарцика и Джо Гебба приблизились к $8,5 млрд у каждого, а Брайана Чески - до $9,5 млрд.

Что ожидается

Аналитики прогнозируют, что акции могут упасть еще больше. Как отмечает аналитик Gordon Haskett Роберт Моллинс, IPO Airbnb подняло оценку компании в два раза по сравнению с ожидаемыми заказами жилья в 2022 году.

Оценка Airbnb относительно ее потенциального дохода более чем в 3 раза превысила средний показатель конкурирующих онлайн-сервисов Expedia и Booking.com, написал Моллинс в записке клиентам о снижении рейтинга акций компании во вторник, 15 декабря. При этом Моллинс в своем прогнозе повысил целевую цену акции Airbnb с $77 до $103.

Три других аналитика прогнозируют среднюю годовую целевую цену за бумагу компании около $96, что на 25% ниже текущей.

Почему так случилось

Роберт Моллинс отметил, что подавляющее большинство инвесторов "не смогли оправдать оценочную премию Airbnb» по сравнению с другими онлайн-сервисами путешествий и «выразили заинтересованность в реализации своих быстрых выгод». По его оценке, инвесторы «хотят быть долгосрочными владельцами акций, но сейчас рассматривают возможность продажи акций, потому что больше не чувствуют себя комфортно, обладая ими».

Кое-что об Airbnb

IPO позволило Airbnb привлечь $3,5 млрд и стать третьим по величине в 2020 году, превысив средства, которые привлек крупнейший игрок американского рынка доставки товаров DoorDash ($3,4 млрд). Стоимость акций DoorDash упала почти на 20% со среды, 9 декабря, когда состоялся ее торговый дебют на биржах.

Рыночная капитализация Airbnb поднялась в первый день торгов ее акциями до $103 млрд. Это больше, чем оцениваются все американские гостиничные сети, которыпе публично торгуются. Сейчас она составляет около $73 млрд.

Airbnb подала заявку на IPO в ноябре 2020 года, раскрыв финансовые показатели. Выручка сервиса за первые девять месяцев 2020 года равнялась $2,5 млрд - на 32% меньше, чем годом ранее. В третьем квартале она упала на 18% - до $1,34 млрд.

Чистый убыток составил $696,9 млн за девять месяцев. За третий квартал компания получила прибыль благодаря сокращению расходов на маркетинг - около $219 млн. Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году - эта тенденция сохранится и в 2020 году, заявила компания.

Напомним

В субботу, 12 декабря, от своего IPO как минимум до января отказался финтех-стартап Affirm. По словам собеседников издания, знакомых с вопросом, причиной стали опасения после первых дней торгов бумагами Airbnb и DoorDash и задержки, обусловленные количеством запросов на листинг, поступающих в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Днем ранее из-за аналогичной оценки рисков перенесла на начало 2021 года свое IPO компания-производитель игр Roblox.

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