В Японии "убийцу из Twitter" приговорили к смертной казни

Восемь из девяти его жертв - женщины, одной из них было 15 лет.

Японца Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни за убийство девяти человек. Он находил жертв в соцсетях - по публикациям на суицидальную тематику, передает ВВС.

Арестовали Сираиси еще в 2017 году - после того, как в его квартире нашли части человеческих тел.

Во время судебного процесса мужчина признавал свою вину, заявляя, что обвинения против него "являются правильными".

В то же время адвокаты мужчины настаивали на менее строгом наказании, поскольку жертвы их клиента якобы сами давали согласие на свою смерть. Однако суд в Токио пришел к выводу, что Сираиси все же стоит приговорить к высшей мере наказания - смертной казни.

В Японии Сираиси получил прозвище "убийца из Twitter ". По данным следствия, мужчина завел аккаунт в этой соцсети в марте 2017 года - "чтобы выйти на контакт с женщинами, думавшими о самоубийстве, - он рассматривал их как легкие жертвы".

Восемь из девяти его жертв - женщины, одной из них было 15 лет.

Самому Сираиси 29 лет. Он знакомился с жертвами онлайн, а затем выманивал их на реальную встречу - обещал, что поможет им умереть, а в некоторых случаях даже заявлял, что планирует наложить руки и на себя.

Его профиль в Twitter содержал слова: "Я хочу помочь людям, которые страдают. Пожалуйста, пишите мне в личные сообщения когда угодно".

Следствие выяснило, что своим жертвам он нередко подсыпал снотворное. После чего забирал у них все деньги, насиловал их, убивал и расчленял их тела.

После ареста Сираиси врачи почти полгода проводили психиатрическую экспертизу. Решение: он осознавал свои действия, а следовательно, должен нести за них ответственность.