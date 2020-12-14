Почти по всему миру внезапно перестали работать YouTube, Gmail и другие сервисы Google

В понедельник, 14 декабря, внезапно вышли из строя сервисы Google , в частности почта Gmail , видеохостинг YouTube, сервис хранения данных Drive и текстовый редактор Docs. Сам поисковик Google работает.

Согласно данным Downdetector, проблемы возникли преимущественно в странах Восточной и Западной Европы. Впрочем, также сбои зафиксировали в США , Австралии, Индии, Малайзии, Индонезии, Японии. На официальном аккаунте Google в Twitter о причинах сбоя пока не сообщили.

В Украине по состоянию на 14:05 невозможно зайти на YouTube - сайт сообщает о неизвестном сбое.

Также невозможно зайти на электронный ящик Gmail .

"Сервер не может обработать запрос из-за синтаксических ошибок. Клиент не должен повторно отправлять этот запрос", - сообщает Google при попытке войти в почтовый аккаунт.

Напомним, что на прошлой неделе масштабный сбой произошел в работе Facebook Messenger. Пользователи в Европе в течение нескольких часов не могли отправлять и получать сообщения, а также просмотреть уже полученные ранее.