Почти по всему миру внезапно перестали работать YouTube, Gmail и другие сервисы Google

Также не работает сервис Google Drive.

В понедельник, 14 декабря, внезапно вышли из строя сервисы Google, в частности почта Gmail, видеохостинг YouTube, сервис хранения данных Drive и текстовый редактор Docs. Сам поисковик Google работает.

Согласно данным Downdetector, проблемы возникли преимущественно в странах Восточной и Западной Европы. Впрочем, также сбои зафиксировали в США, Австралии, Индии, Малайзии, Индонезии, Японии. На официальном аккаунте Google в Twitter о причинах сбоя пока не сообщили.

В Украине по состоянию на 14:05 невозможно зайти на YouTube - сайт сообщает о неизвестном сбое.

Также невозможно зайти на электронный ящик Gmail.

"Сервер не может обработать запрос из-за синтаксических ошибок. Клиент не должен повторно отправлять этот запрос", - сообщает Google при попытке войти в почтовый аккаунт.

Напомним, что на прошлой неделе масштабный сбой произошел в работе Facebook Messenger. Пользователи в Европе в течение нескольких часов не могли отправлять и получать сообщения, а также просмотреть уже полученные ранее.

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