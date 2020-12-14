Хакеры атаковали Министерство финансов США

РоSSийские хакеры, связанные со Службой внешней разведки, взломали систему Министерства финансов США .

Об этом сообщает Reuters и The Washington Post.

В течение нескольких месяцев злоумышленники отслеживали переписку сотрудников ведомства. Хакеры, которые, как считается, работают на РоSSию, отслеживали внутренний трафик электронной почты, однако, по словам источников, это может быть лишь верхушкой айсберга.

В воскресенье в Белом доме по этому поводу собирался совет по национальной безопасности США . Считается, что кибершпионы проникли в систему, спрятав вредоносный код в обновления, выпущенные ИТ-компанией SolarWinds, обслуживающей государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах. Власти США опасаются, что из-за этой схемы в опасности могут быть и другие правительственные учреждения страны.

SolarWinds признала факт взлома, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство". Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит на хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), которая, как утверждает газета, работает на Службу внешней разведки РоSSии.

РоSSийские власти назвали обвинения безосновательными.

Напомним, ранее ведущая американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, подверглась мощной кибератаке, в результате которой были похищены цифровые инструменты, с помощью которых специалисты компании выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.